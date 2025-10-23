¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤¤¤«¤ËÌÜ»Ø¤¹¤«¡¡DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤òµåÃÄOB¤¬¹Í»¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡¢¼é¤ê¤ÎÌîµå¤ò·Ç¤²¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¬¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬Í¦Âà¡£ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡10·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢Êá¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¤é¤·¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼é¤ê¤ÎÌîµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¡Ö81¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚDeNAÁÈ³Õ¡ÛÁêÀîÎ¼Æó¤¬¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø!!¡Ø¤Þ¤º¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ù¡ÉÅê¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¡É»°±ºÂçÊå¤«¤éÊá¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ø¡Ä¿·´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë!!
¡¡Ä¾¶á5Ç¯¤Ç4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É³Î¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚDeNAÁÈ³Õ¡ÛÁêÀîÎ¼Æó¤¬¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø!!¡Ø¤Þ¤º¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ùü¥Åê¼ê½Ð¿È´ÆÆÄü¥»°±ºÂçÊå¤«¤éÊá¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ø¡Ä¿·´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ·óÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï22Ç¯¤«¤é¹çÎ®¤È¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥àÆâÍÆ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈµåÃÄOB¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁêÀîÎ¼Æó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤È¤Ï2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ»þ¤â¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¼çÀïÊá¼ê¤ò¾ëÅç·ò»Ê¤¬Ì³¤á¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¾ëÅç»á¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ê¥¤¥ó¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÌã¤¤¡¢¥ß¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤ÁêÀî¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤·¡¢²¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤È¤«¤Ä¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¡ÊÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤â»ý¤Ä¤À¤í¤¦¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò²¶¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÜ»Ø¤¹Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊá¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡¼é¤ê¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬1ÈÖ·ù¡×¤È¼éÈ÷ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼éÈ÷Ãæ¿´¡¡ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¼é¤ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìîµå¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡Êá¼êÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»³ËÜÍ´Âç¡¢¾¾Èø¼®²¸¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢´ñ½±¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÀï½ÑÌÌ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê·Á¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¿·´ÆÆÄ¤¬¡ÖÎ¼Æó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¹âÌÚ»á¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤¤¤«¤ËÆÈ¼«¤Î¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡£1998Ç¯°ÊÍè±ó¤¶¤«¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¡É½ÉÂê¡É¤È¤Ê¤ë¡£ÁêÀîDeNA¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï