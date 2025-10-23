地方に住む祖父は月25万円の年金を受給しているそうです。一方母は月6万円の受給額になりそうだと話しています。なぜこんなにも年金額に差があるのでしょうか？

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給額

まずは、老齢基礎年金についてみてみましょう。老齢基礎年金は、国民年金の加入期間（480ヶ月＝40年）に応じて計算されます。計算式は、以下のとおりとなります。

老齢基礎年金額＝満額×（保険料納付月数＋免除月数の反映分）／480

2025年度の満額は年額83万1700円、月額約6万9000円です（昭和31年4月2日以後の生まれの方）。ちなみに、30年（360ヶ月）納付した場合は、以下のとおりとなります。

83万1700円×360／480＝年額62万3775円、月額約5万2000円

また免除期間がある場合の反映率はそれぞれ、全額免除（2分の1）、4分の3免除（8分の5）、半額免除（4分の3）、4分の1免除（8分の7）となります。

次に、老齢厚生年金についてみてみましょう。老齢厚生年金は、報酬（給与・賞与）と加入期間によって決まります。計算式（簡略）は、以下のとおりとなります。

老齢厚生年金（報酬比例部分）＝平均標準報酬額×5.481／1000×加入月数

※平成15年4月以降の場合。平成15年3月以前の計算式は、老齢厚生年金（報酬比例部分）＝平均標準報酬月額×7.125／1000×加入月数

ちなみに、平均標準報酬額30万円、40年（480ヶ月）加入の場合の比例報酬分は、以下のとおりとなります。

30万円×5.481／1000×480＝78万9264円（月額約6万6000円）

また、老齢厚生年金にはさらに経過的加算・加給年金・振替加算などが加わる場合があります。例えば会社員として厚生年金に40年間加入し平均標準報酬額30万円の人で、老齢基礎年金（国民年金）も満額受け取る権利がある場合は以下のとおりとなります。

老齢基礎年金83万1700円（月額約6万9000円）＋老齢厚生年金78万9264円（月額約6万6000円）＝162万964円（月額約13万5000円）



年収と加入年数別年金額シミュレーション

本章では、年収と加入年数別年金額をシミュレーションしていきます。まず、会社員・公務員の方について見てみましょう。なお、ここでは老齢基礎年金は満額受け取れるケースで試算します。



（1）年収500万円（平均標準報酬額42万円）の場合、厚生年金加入40年で以下のとおりとなります。

・老齢基礎年金：月額約6万9000円（満額＝83万1700円）

・老齢厚生年金：月額約9万2000円（年額42万円×5.481／1000×480＝110万4970円）

・合計：月額約16万1000円（年額193万6670円）



（2）年収800万円（平均標準報酬額は上限の65万円）の人だと、厚生年金加入40年で以下のとおりとなります。

・老齢基礎年金：月額約6万9000円（満額＝83万1700円）

・老齢厚生年金：月額約14万2506円（年額65万円×5.481/1000×480＝171万72円）

・合計：月額約21万1814円（年額254万1772円）

老齢厚生年金の受給者に65歳未満の配偶者がいる場合、条件を満たせば配偶者加給年金が支給されます。金額は、月額約3万5000円（昭和18年4月2日以後生まれは年額41万5900円）です。これを加えると以下のとおりとなります。

次に、老齢基礎年金（国民年金）のみの、専業主婦や自営業の方について見てみましょう。



・40年納付：月額約6万9000円（計算式は前述）

・35年納付：月額約6万1000円（＝83万1700円×420／480＝72万7738円÷12ヶ月）

・30年納付：月額約5万2000円（計算式は前述）

・20年納付：月額約3万5000円（＝83万1700円×240・480＝41万5850円÷12ヶ月）



となります。以上の試算から、おじいさま（月額25万円）は、年収800万円クラスで40年厚生年金に加入＋配偶者加給年金のケースと考えられます。また、お母さま（月額6万円）は、国民年金のみ35年納付のケースと同等の受給額です。

つまり、働き方（厚生年金か国民年金かの違い）と加入期間の長さ、加給年金などの有無の違いが、年金額の差を生んでいるのです。



まとめ

年金額の差が生じる大きな理由は、以下のとおりです。

おじいさまの月額25万円は「厚生年金＋基礎年金＋加給年金あり」の典型例、お母さまの6万円は、「国民年のみ」の典型例、という構造的な差が反映されているといえるでしょう。



執筆者 : 水上克朗

ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC（確定拠出年金）プランナー