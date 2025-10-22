タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、都内で行われた「令和7年北海道米『新米発表会』」に出席。甲殻類アレルギーであることを明かした。

食に自然に魅力あふれる北の大地・北海道。大好きな場所で、かつては年に何度も足を運んでいたという。

冬は旬のカニ料理に舌鼓。おいしさのあまり箸が止まらず、周囲からは「そんな食べ方してたらいつかあたるぞ」と心配される食べっぷりだった。「1日に3、4杯づつぐらいカニを食べていたら、本当にあたりまして…。それから甲殻類が食べられなくなっちゃった」と告白。「楽しみにだったのに…。悲しい。カニも牡蠣も食べすぎてアレルギーになっちゃって…」と無念の表情を浮かべた。

発症後、口にしていない甲殻類。「本当に食べたいの。食べに（北海道に）行きたいの。死んでもいいから食べようかな。もし、北海道に住むってなったら食べたい」と悲痛な訴え。「もし北海道に移住したって聞いたときは、最後を北海道の地で迎える覚悟で、好きなもの食べて死のうっていう、それぐらいの覚悟をして移住したと思ってください」と呼びかけ、会場の笑いを誘った。

マツコは8月8日に北海道岩見沢市で開催される「北海道米生産者交流会in岩見沢」に向かう移動中、腰からお尻にかけた関節の亜脱臼で急きょ移動を断念。イベントにはリモートで出演していた。