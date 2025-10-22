どんな状況？ 彼氏の“エスカレーターの乗り方”がクセ強すぎてドン引き　周囲にも迷惑すぎて別れた女性

些細な違和感がきっかけで恋人と別れてしまうこともある。東京都の30代女性（事務・管理）は、20代のときに付き合っていた男性のエピソードを寄せた。（文：境井佑茉）

「当時付き合っていた人とデートで駅ビルに寄っていました。各階をエスカレーターで移動するのですが彼は乗り方に癖があって」

「平日で人も少ないのに後ろがどんどん渋滞」

彼のエスカレーターの乗り方について、女性はこう説明している。

「上りのエスカレーターに乗る時に一歩踏み出して乗るのではなく、立ち止まり出てきた所に爪先を乗せてそのままスライドして乗る」

謎のこだわりだ。身体がスライドして進んでいく感覚が心地よいのだろうか。それとも、普通に足を出して乗るのが怖いのか……。ただ、この乗り方が周囲の迷惑になることもあったようだ。

「その乗り方だと一回一回立ち止まって時間がかかり、さらに一列しかないエスカレーターだったのもあり平日で人も少ないのに後ろがどんどん渋滞」

加えて「本人はその状況に全然気づいていませんでした」と書いている。自覚がない点に、女性は違和感を覚えたのだろう。

「別れた理由はこのことだけではありませんが、理由のひとつではありました」

この独特な癖だけで別れに至ったわけではないそうだが、これだと一緒に外出したときに毎回うんざりしそうではある。

