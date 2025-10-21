元参院議員で女性学研究者の田嶋陽子氏（８４）が１９日の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。同日段階で総理大臣選出が確実な情勢だった自民・高市早苗総裁に関して「問題は、中身はただ女であれば良いってもんじゃないんだよ！」とぶっ放した。

田嶋氏は「とても難しくて」とし、世界の人たちと交流する場であれば、「日本で女性が総理になりました」と手をたたいて喜び合うとした。

ただし「女の人でもどういうものの考え方をするか、そこがきちんとしてないとダメなの」とし、高市氏が選択的夫婦別姓に慎重な立場であることなどを挙げ「要するに自民党の中の、うんと右のほうの男の人たちと同じ考えなんです」と語った。

これに竹田恒泰氏が「そもそもですね、総理大臣が男か女かなんて、どうだっていいんです。日本がよくなるために働いてくれれば、性別なんてどうでもいい」と斬りこんだ。

ここから「女性が総理になったとたんに、こんなもん女じゃないと言い切る」「そんなことは誰も言ってない！ものの考え方を言ってる！」「性別の話じゃないんですよ！」「女性の人権の話をしてる！」と双方マシンガンで撃ち合いが始まり、大荒れ。制止不能となり、黒木千晶アナが司会席のゴングを「カーン！」と打ちならして笑わせた。２人に笑顔で「また議論しましょうね」となだめ、強制終了させていた。