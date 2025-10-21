この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが、自身のYouTubeチャンネルで「dポイントの有効期限のルール変更！これで失効のリスクがほぼゼロになる？！」と題して動画を公開。動画内では、2025年12月1日から実施されるdポイントの有効期限ルールの大幅変更について、ポイ活ユーザー必見の重要ニュースとして解説した。



鬼丸さんは冒頭、「今日はdポイントの重要なニュースが2つあるよということで、こちらメインにお伝えしていきます」と説明し、有効期限改定のポイントを丁寧に紹介。通常のdポイントの有効期限が「これまでの4年間固定」から「最後にポイントを使った日から1年間有効」へと変更になることについて、「個人的には12月1日からの新しい有効期限の方が断然いい。ポイントが失効しにくいと思う」と自身の見解を述べた。



また、「dポイント4年間も有効期限あるから大丈夫っしょみたいな、そういう安心感からずっとほったらかしにしていたら、いつの間にか4年経って失効しちゃった」と、これまで多かった利用者の“油断による失効”も今後は減るだろうと力説。「ポイントを使ったり貯めたりしていれば、もう失効することは基本的になくなるわけですよね」と、新ルールのメリットを熱弁した。



一方で、「有効期限の延長対象とならないポイント申請利用があるので、そこをしっかり押さえておきましょう」と注意点も指摘。特にdocomoの携帯や光回線など、日頃から特定サービスで“貯めるだけ”の人は有効期限に要注意と呼びかけた。



さらに、「通常dポイントがあれば使ったり貯めたりすることで自動的に有効期限が延長されるようになるので、普段からd払いとかdカードを活用している方にとっては手間いらずの仕様になります」と、日々ポイントを動かしている利用者には朗報であることを強調。



続けて、dポイント関連のもうひとつのニュースとして「携帯料金へのdポイント自動充当機能の内容変更」や、ファミペイ・WAONポイント・楽天リーベイツ・Amazonなど最新の“お得情報”も網羅してテンポよく紹介。「どれも小さなお得情報なので、テンポよくパパパッと見ていきたいと思います」と視聴者に向けたサービス精神もたっぷりだ。



動画の締めでは、「はいということで、それでは今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました」と感謝を述べ、最新ポイ活情報をしっかり届ける姿勢を見せた。新たなdポイントのルールについて「これで失効のリスクはほぼゼロ！」と太鼓判を押す鬼丸さんの解説は、今後のポイ活戦略に大きく役立ちそうだ。