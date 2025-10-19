【LINEクーポン】ローソン「ホットコーヒー」「アイスコーヒー」が今だけ割引価格に！ 厳選されたコーヒー豆の味わいが魅力
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、ローソン「ホットコーヒー」「アイスコーヒー」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「ホットコーヒー」「アイスコーヒー」の魅力は？
「マチカフェ」の名を掲げ、手軽なのに本格派な味わいが楽しめるのが魅力のローソンのコーヒー。ブラジル産の熟成豆をはじめとした厳選されたコーヒー豆を使用。素材本来のおいしさを生かすため、エスプレッソマシンで抽出を行っている点も魅力です。
(文:All About ニュース編集部)
ローソン「ホットコーヒー」「アイスコーヒー」が今だけ特別な価格で手に入る！ローソン「ホットコーヒー」「アイスコーヒー」のどちらかが20円引きで手に入るクーポンが、LINEで配信中。有効期限は11月30日までとなっています。
