●ダイエット料理にも活用できる蒸し器「せいろ」を使った料理。プロが教える驚くほど美味しい「手作り豆腐」の作り方をお教えします。

蒸し器「せいろ」を使った料理が今、人気ですよね。その理由は、油を使わずヘルシーに調理でき、食材の栄養を逃さず蒸すだけで調理できること、時短調理なうえに、そのままテーブルにサーブできる手軽さにあります。

今回は、そんなせいろを使って、「手作り豆腐」を作りましょう。「温かいできたての豆腐は、簡単なのに驚くほどおいしくて、そのなめらかさに感動しますよ！ 大豆の味をしっかり感じたい場合は、大豆の固形分が多い豆乳を選んでみてください」（東京ソロごはん。）

今回使ったにがりと豆乳 [食楽web]

せいろで「手作り豆腐」の作り方

◎材料（2人分）

・冷たい無調整豆乳(大豆固形分10%以上)……1と1/2カップ

・天海のにがり……14ml(製品により異なる)

※一般的に豆乳に対するにがりの割合は1％。豆乳300mlの場合にがり3ml

(薬味)

・小口ねぎ・おろし生姜・削り節……適量

・醤油……適量

◎作り方

1．冷たい豆乳ににがりを加える

＜point!＞にがりが固まらないように冷たい豆乳に加えると失敗しにくい。

2．優しく混ぜ合わせる。

＜point!＞泡が立つと加熱ムラができ食感が悪くなるので注意。

3．耐熱容器に半量ずつ注ぎ、気泡があればチャッカマンなどで消す。

4．せいろを濡らして3をのせ蓋をする。

5．鍋にたっぷりの湯を沸かし、4をのせ中火で2分、弱火で12分加熱する。固まっていなければ追加で加熱する。

＜point!＞すが立たないように弱火で加熱する。

6．お好みで薬味をトッピングする。

トッピングのアレンジ「なめこあんかけ」の作り方

なめらかな豆腐にトロっとしたなめこあんが良く合います。

◎材料（3～4人分）

・なめこ(洗う) ……1パック

A

・水……1/2カップ

・めんつゆ(3倍濃縮) ……1/4カップ

B

・片栗粉・水……大さじ1/2

・おろし生姜……適量

◎作り方

1．鍋にAを入れて沸いたら弱火にし、混ぜ合わせたBを少しずつ加えて混ぜる。なめこを加えて中火にしさっと煮る。

2．手作り豆腐にかけて、生姜をのせる。

そのままで、シンプルな薬味や、あんかけと一緒に手作り豆腐の美味しさを味わってください。

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。



フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

