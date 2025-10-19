【プロ伝授】驚くほど美味しい、簡単。「せいろで手作り豆腐」を作ろう！なめこあんかけレシピも
●ダイエット料理にも活用できる蒸し器「せいろ」を使った料理。プロが教える驚くほど美味しい「手作り豆腐」の作り方をお教えします。
蒸し器「せいろ」を使った料理が今、人気ですよね。その理由は、油を使わずヘルシーに調理でき、食材の栄養を逃さず蒸すだけで調理できること、時短調理なうえに、そのままテーブルにサーブできる手軽さにあります。
今回は、そんなせいろを使って、「手作り豆腐」を作りましょう。「温かいできたての豆腐は、簡単なのに驚くほどおいしくて、そのなめらかさに感動しますよ！ 大豆の味をしっかり感じたい場合は、大豆の固形分が多い豆乳を選んでみてください」（東京ソロごはん。）
今回使ったにがりと豆乳 [食楽web]
せいろで「手作り豆腐」の作り方
◎材料（2人分）
・冷たい無調整豆乳(大豆固形分10%以上)……1と1/2カップ
・天海のにがり……14ml(製品により異なる)
※一般的に豆乳に対するにがりの割合は1％。豆乳300mlの場合にがり3ml
(薬味)
・小口ねぎ・おろし生姜・削り節……適量
・醤油……適量
◎作り方
1．冷たい豆乳ににがりを加える
＜point!＞にがりが固まらないように冷たい豆乳に加えると失敗しにくい。
2．優しく混ぜ合わせる。
＜point!＞泡が立つと加熱ムラができ食感が悪くなるので注意。
3．耐熱容器に半量ずつ注ぎ、気泡があればチャッカマンなどで消す。
4．せいろを濡らして3をのせ蓋をする。
5．鍋にたっぷりの湯を沸かし、4をのせ中火で2分、弱火で12分加熱する。固まっていなければ追加で加熱する。
＜point!＞すが立たないように弱火で加熱する。
6．お好みで薬味をトッピングする。
トッピングのアレンジ「なめこあんかけ」の作り方
なめらかな豆腐にトロっとしたなめこあんが良く合います。
◎材料（3～4人分）
・なめこ(洗う) ……1パック
A
・水……1/2カップ
・めんつゆ(3倍濃縮) ……1/4カップ
B
・片栗粉・水……大さじ1/2
・おろし生姜……適量
◎作り方
1．鍋にAを入れて沸いたら弱火にし、混ぜ合わせたBを少しずつ加えて混ぜる。なめこを加えて中火にしさっと煮る。
2．手作り豆腐にかけて、生姜をのせる。
そのままで、シンプルな薬味や、あんかけと一緒に手作り豆腐の美味しさを味わってください。
●料理家プロフィール
東京ソロごはん。
フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！
