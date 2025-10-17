新宿プリンスホテルは、「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」（B2）において「ディナーブッフェ ビストロ×とろけるチーズ」を12月1日から来年1月31日まで販売する。

毎年好評の「とろけるチーズブッフェ」が、今年は13種のチーズを迎えさらに進化。もっちり食感の「アリゴ風チーズフォンデュ」をはじめ、様々なチーズを活かしたビストロフレンチが並ぶ。ライブキッチンでは、巨大なグラナ・パダーノで仕上げるパスタや熱々のラクレット、バーナーで炙るチーズデザートなど、3種のパフォーマンスで五感を刺激。昼夜共通のメニューとして、サステナブルなアップサイクルフード「タマネギぐるりこ」を使用したブッラータチーズのサラダを提供する。期間限定のクリスマスディナーでは、黒毛和牛のローストビーフや茹で蟹食べ放題などが加わり、特別な夜を過ごすことができる。ディナーだけでなく、軽やかな9種のチーズを楽しむランチブッフェも。昨年を上回る13種のチーズをはじめ、目の前で仕上げるライブ感、そしてアップサイクルフード「ぐるりこ」によるサステナブルな試みとなる。進化し続ける冬のブッフェで、心温まるひとときを過ごしてほしい考え。

「ディナーブッフェ ビストロ×とろけるチーズ」で使用するチーズは全部で13種類（モッツァレラチーズ、ナチュラルチーズ、グラナ・パダーノ、ブッラータチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、カマンベールチーズ、 クリームチーズ、マスカルポーネチーズ、カッテージチーズ、テット・ド・モアンヌ、北海道花畑牧場ラクレットチーズ、 リコッタチーズ、フロマージュブラン）。ライブ感あふれるパフォーマンスメニューとして、巨大なグラナ・パダーノで仕上げるパスタや、熱々のラクレット、そしてチーズのフルーツグラタンの炙り演出など、五感で楽しめるライブキッチンを用意する。SDGsに配慮した新メニューとなっており、ASTRA FOOD PLANの「ぐるりこ」を使用したブッラータサラダなど、サステナブルな取り組みを体験可能。12月20日〜25日の6日間限定でシェフ特製アミューズやオードブル、デザートプレートに加え、今年は肉質が繊細な黒毛和牛のローストビーフへのアップグレードや、茹で蟹の食べ放題など、豪華絢爛なディナープランとなっている。

［「ディナーブッフェ ビストロ×とろけるチーズブッフェ」概要］

期間：12月1日（月）〜2026年1月31日（土）

時間：5:00P.M.〜9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）

場所：ブッフェダイニング プリンスマルシェ（B2）

料金：1名 平日・土休日 6500円

備考：下記期間は、料金と一部メニューを変更し営業

クリスマス期間：12月20日（土）〜25日（木）

ホリデー期間：12月26日（金）〜2026年1月6日（火）

新宿プリンスホテル＝https://www.princehotels.co.jp/shinjuku