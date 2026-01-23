スイーツを通して、やさしい気持ちを届けたい。そんな想いから生まれたブールミッシュの「ピースフルマカロン」が、2年目の新たなデザインで登場します。SDGs目標10『人や国の不平等をなくそう』をテーマに、季節の花々と平和の象徴を繊細に描いたマカロンは、贈る人も受け取る人も心がふっと温まる存在。見た目の可愛らしさだけでなく、想いをそっと添えられる一品です♡ 花々が紡ぐ、平和のスト&#