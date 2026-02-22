image: AFRY 帰り道が真っ暗だと危ないですから、あちこちで街灯がついているのは当たり前になりましたね。それはそれで良いこともあるのですが、デンマークのコペンハーゲン郊外にあるグラズサックセでは、ちょっと見慣れない光景が広がっているそう。幹線道路や自転車専用道に設置された街灯が、白ではなく「赤」なのです。まるでホラーの演出か、写真の暗室のような……ちょっと不気味で