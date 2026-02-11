大阪駅直結駅チカの立地、日本各地の食文化や地域の銘品が揃うKITTE大阪5階、2006年マンハッタンに創業した「ベンジャミンステーキハウス」。専用熟成庫で長期熟成された、USDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを、最高の状態でお客様へ提供する、ニューヨークの名門ステーキハウスです。 ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪店 大きなエントランスすぐには、シックなバӦ