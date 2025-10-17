「デススト2」ゴーストメックに「ノイエ銀英伝」ブリュンヒルトなど！ コトブキヤ、プラモ＆フィギュア展示【#全日本模型ホビーショー】
【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料
コトブキヤは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデルやフィギュアを多数展示している。
今回展示されているのは、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のアクションフィギュア「ゴーストメック コフィンズ」やプラモデル「「ゴーストメック コフィンズ コマンダー」など。
他にも、12月に発売予定の「銀河英雄伝説 Die Neue These」のプラモデル「銀河帝国軍 戦艦 ブリュンヒルト」に、「ゾイド」のプラモデル「ガンスナイパー リノンスペシャル Re/color 2001」も展示されている。
さらに、配膳ロボット「べラボット」のプラモデル各種やICOMAの「タタメルバイク」プラモデルの原型も間近で確認できる。
