この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【やよい軒】朝からすき焼きとご飯おかわり自由の食べ放題モーニング！コスパ最高の激安朝定食を食べすぎて満腹になった爆食女【大食い】」で人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、やよい軒の“朝からモリモリ食べられる”ミニすき焼き朝食を徹底レポートした。「食べ過ぎて、ついに身長が40メートルを超えた」というユーモアたっぷりの挨拶からスタート。今回は念願のやよい軒朝ごはんに挑戦する様子を配信した。

山崎さんは、まず「朝はやっぱり卵かけだよね」と、やよい軒自慢の大きな新鮮たまごを使った「卵かけご飯（TKG）」に着目。「漆黒の衣をまとった、黄金に輝くTKGは、もはや食べる芸術作品です」と絶賛し、その濃厚な美味しさと粒立ちの良いご飯に感動。やよい軒ならではの“ご飯・おかわり自由”にも「ご飯を好きなだけおかわりできるの、天国すぎます」「やよい軒、かみ」と惜しみない称賛を送った。

朝食のメインであるミニすき焼きについても、しらたきや玉ねぎがたっぷり入った具沢山のボリュームに「これは、絶対ご飯に合うね」とコメント。途中「ご飯が溺れるほど、つゆだく、たまごだくでした」と悶絶しつつ、「TKAで幸せになった体に、ダメ押しのすき焼き丼で、優勝確定です」とその満足感を表現する場面も。すき焼きのタレと卵のまろやかさによる“黄金バランス”を「たまご加わって、マイルドうまー」と堪能した。

さらに、お茶漬けや白菜漬けなども「ふっくら白米、パリポリ白菜漬け、しっとり味海苔の、異なる食感の融合、最高です」と述べ、全品を余すところなく味わうグルメ魂を見せる。510円というコスパにも「このボリュームで、510円。めちゃめちゃお得」と太鼓判を押した。

動画の締めくくりでは、「卵かけも食べれて、すき焼き丼も食べれて、お茶漬けも食べれて、いやー、贅沢なセットでしたー」と語り、「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いしまーす」と明るく呼びかけていた。やよい軒の朝定食の魅力と、山崎NANAさんらしい飾らない食レポが際立つ動画となっている。

YouTubeの動画内容

02:03

やよい軒の朝食王・TKGナンバーワン宣言
04:51

弥生県名物！セルフお茶漬けアレンジの魅力
06:34

ももちゃん大興奮！フルーツご褒美タイム

関連記事

山岡家の期間限定ラーメン濃厚白みそとんこつをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「山岡家で一番美味しい！」

山岡家の期間限定ラーメン濃厚白みそとんこつをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「山岡家で一番美味しい！」

 松屋のおかわり無料激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ガッツリ食べれてコスパ最高！」

松屋のおかわり無料激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ガッツリ食べれてコスパ最高！」

 吉野家のおかわり無料の激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高！」

吉野家のおかわり無料の激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高！」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 1.53万人 1104 本の動画
グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！・TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n・Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n・お仕事の依頼等はコチラからy0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube