この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【やよい軒】朝からすき焼きとご飯おかわり自由の食べ放題モーニング！コスパ最高の激安朝定食を食べすぎて満腹になった爆食女【大食い】」で人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、やよい軒の“朝からモリモリ食べられる”ミニすき焼き朝食を徹底レポートした。「食べ過ぎて、ついに身長が40メートルを超えた」というユーモアたっぷりの挨拶からスタート。今回は念願のやよい軒朝ごはんに挑戦する様子を配信した。



山崎さんは、まず「朝はやっぱり卵かけだよね」と、やよい軒自慢の大きな新鮮たまごを使った「卵かけご飯（TKG）」に着目。「漆黒の衣をまとった、黄金に輝くTKGは、もはや食べる芸術作品です」と絶賛し、その濃厚な美味しさと粒立ちの良いご飯に感動。やよい軒ならではの“ご飯・おかわり自由”にも「ご飯を好きなだけおかわりできるの、天国すぎます」「やよい軒、かみ」と惜しみない称賛を送った。



朝食のメインであるミニすき焼きについても、しらたきや玉ねぎがたっぷり入った具沢山のボリュームに「これは、絶対ご飯に合うね」とコメント。途中「ご飯が溺れるほど、つゆだく、たまごだくでした」と悶絶しつつ、「TKAで幸せになった体に、ダメ押しのすき焼き丼で、優勝確定です」とその満足感を表現する場面も。すき焼きのタレと卵のまろやかさによる“黄金バランス”を「たまご加わって、マイルドうまー」と堪能した。



さらに、お茶漬けや白菜漬けなども「ふっくら白米、パリポリ白菜漬け、しっとり味海苔の、異なる食感の融合、最高です」と述べ、全品を余すところなく味わうグルメ魂を見せる。510円というコスパにも「このボリュームで、510円。めちゃめちゃお得」と太鼓判を押した。



動画の締めくくりでは、「卵かけも食べれて、すき焼き丼も食べれて、お茶漬けも食べれて、いやー、贅沢なセットでしたー」と語り、「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いしまーす」と明るく呼びかけていた。やよい軒の朝定食の魅力と、山崎NANAさんらしい飾らない食レポが際立つ動画となっている。