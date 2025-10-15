この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「光通信出身の2人の社長が語る、マーケティング会社の選び方！」と題した動画が公開され、デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏と、元光通信のレジェンド・山本康二氏が登場。マーケティング業界への転職や会社選びを検討している20代・30代に向け、リアルな業界トークを繰り広げた。



冒頭、長橋氏は「私の場合はブラック企業一択でしょ」とキッパリ。「最新のトレンドとかノウハウとか用語とか覚えて、分かった気になってるやつが一番使い物にならない」と、表面的な知識に頼る現代の若手マーケターに強く警鐘を鳴らした。その上で「マーケティングっていう仕事を舐めてるんだよ。めちゃくちゃ難しくて、勉強しなきゃいけなくて、辛い仕事だよね」とマーケティングという職種の厳しさを熱く語る場面も。



動画内では、ブラック企業と呼ばれるような“裁量権が大きい環境”こそ若手が大きく成長できるという“逆説提言”が主軸に。「数年後になると、あの時、俺頑張れたな、自分の能力開発できたな、成長したな、みたいな感じで会社に変わったりする」と、過酷な経験こそ将来の糧であると力説した。「若い人にこそ、裁量権を渡して経営に参加させて、いろんな新しいことを考える機会を与えるっていう、そういう会社に若い時に入る」重要性を語った。



また、日本の労働観や働き方についても持論を展開。「日本だけだよ、それ。1990年代は日本は、最も働く民族で、一番勉強してて、ヨーロッパとか全部、ごぼう抜きで抜いちゃった」と、かつての成長神話を振り返る。「今は1時間あたりの労働生産性が、改善しない、成長しない、唯一の国が日本」と現状に危機感を隠さない。



具体的な会社選びの視点では「裁量権を得られる環境」「数字意識の高い組織」「自分で商品やサービスの価格を決められるスキル」が重要と指摘。「可視化された1人あたりの生産性を追っている会社の方が筋肉質」「社員1人あたりの給料を3000万円にしようと思って、社員とその、マイルストーン共有して、めちゃくちゃやってるよ」と実践例も明かした。



若手マーケターに向けては「もっとマーケティングという、この誇り高き仕事は、めっちゃ厳しいよと。もう、頭がちょん切れるくらい考えて、やる仕事なんですよ」と再度、その本質を訴えた。「マーケターを、舐めちゃあかん」との言葉には、業界のプロとしての重みがにじむ。



最後は「何の仕事を選ぶにしても、自分自身がどう責任を持って生きていくか、本気で考えなきゃいけない時代になってきている」とメッセージを送り、動画は締めくくられた。会社選びの究極は“自分自身の成長を最大化できる環境を、自らの責任で選ぶ”こと。厳しい現実に真正面から立ち向かう姿勢が印象的な対談となった。