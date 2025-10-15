º£Æü¤ÏËè·î¹±Îã¡ÖWindows Update¡×¤ÎÆü
Windows¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ð¥°½¤Àµ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëËè·î¹±Îã¤ÎWindows Update¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯10·î15Æü¸ø³«¤ÎWindows Update¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¿¼¹ïÅÙ¡Ö¶ÛµÞ¡×¤Î¹¹¿·¤¬7·ï¡¢¡Ö½ÅÍ×¡×¤Î¹¹¿·¤¬7·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆWindows 10¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÄÌÃ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025 Ç¯ 10 ·î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à (·îÎã)
2025 Ç¯ 10 ·î ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È·îÎã¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÄê¤Ç¤Ï¼«Æ°¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹¿·´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¸þ¤±¤Ë¡¢³µÍ×¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»²¾È¤Î¾å¡¢Áá´ü¤Ë¹¹¿·¤ÎÅ¸³«¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£#¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ #¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à #¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ä pic.twitter.com/3O42umOlYf— ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¡¼¥à (@JSECTEAM) October 14¡¢2025
2025Ç¯10·î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×172·ï¤ÎÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)À¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤Ê¤É¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ö¸¢¸Â¾º³Ê¡×´ØÏ¢¤¬80·ï¡¢±ó³Ö¤«¤éÉÔÀµ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥³¡¼¥É¼Â¹Ô¡×´ØÏ¢¤¬31·ï¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤´ØÏ¢¤¬28·ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¥Ð¥¤¥Ñ¥¹´ØÏ¢¤¬11·ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹µñÈÝ´ØÏ¢¤¬11·ï¡¢¥¹¥×¡¼¥Õ¥£¥ó¥°´ØÏ¢¤¬10·ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÂÐ¾Ý¤ÎÀ½ÉÊºÇÂç¿¼¹ïÅÙºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á´ØÏ¢¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥Èµ»½Ñ¾ðÊó¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸Windows 11¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½v25H2¡¢v24H2 5066835
v23H2¡¢v22H2 5066793Windows 10 v22H2¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½v22H2 5066791Windows Server 2025
(Server Core installation¤ò´Þ¤à)¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½5066835Windows Server 2022¡¢23H2
(Server Core installation¤ò´Þ¤à)¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½Windows Server 2022 5066782
Windows Server 23H2 5066780Windows Server 2019¡¢2016 (Server Core installation ¤ò´Þ¤à)¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½Windows Server 2019 5066586
Windows Server 2016 5066836Microsoft Remote Desktop and related services½ÅÍ×¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/remote/remote-desktop-services-overviewMicrosoft Office¶ÛµÞ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½https://learn.microsoft.com/officeupdatesMicrosoft SharePoint½ÅÍ×¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updatesMicrosoft Exchange Server½ÅÍ×¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥É¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½https://learn.microsoft.com/exchange
Released: October 2025 Exchange Server Security UpdatesMicrosoft .NET and .NET Framework½ÅÍ×ÆÃ¸¢¤Î¾º³Êhttps://learn.microsoft.com/dotnet https://learn.microsoft.com/dotnet/frameworkMicrosoft Visual Studio½ÅÍ×ÆÃ¸¢¤Î¾º³Êhttps://learn.microsoft.com/visualstudioMicrosoft SQL Server½ÅÍ×¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·https://learn.microsoft.com/sqlMicrosoft Azure¶ÛµÞÆÃ¸¢¤Î¾º³Êhttps://learn.microsoft.com/azureSystem Center½ÅÍ×ÆÃ¸¢¤Î¾º³Êhttps://learn.microsoft.com/system-center
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½¤Àµ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹¶·âÊýË¡¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´û¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤¬6·ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¸¢¸Â¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡ÖCVE-2025-59230¡×¤ä¡¢¥»¥¥å¥¢¥Ö¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò±ª²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖCVE-2025-47827¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÈ¼åÀ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥â¥Ç¥à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼(ltmdm64.sys)¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëFAX¥â¥Ç¥à¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Windows 11¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó25H2/24H2¸þ¤±¤Ë¡ÖKB5066835¡×¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó23H2¸þ¤±¤Ë¡ÖKB5066793¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¤ò´Þ¤àÎßÀÑ¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¿·µ¡Ç½¤ä²þÁ±ÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤«¤éÄ¾ÀÜ²èÁü¤ÎÇØ·Ê¤ò¤Ü¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëAI´ØÏ¢µ¡Ç½¤ä¡¢OneDrive¤äSharePoint¾å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò³«¤«¤º¤ËÍ×Ìó¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎAIµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤Ï²¤½£·ÐºÑÎÎ°è(EEA)¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²»ÎÌ¤äÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤È¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÅÀ»ú¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖÅÀ»ú¥Ó¥å¡¼¥¢¡×µ¡Ç½¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Windows 10¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÌµÎÁ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Windows 10¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏºÇÂç1Ç¯´Ö¡¢Ë¡¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏºÇÂç3Ç¯´Ö¤ÎÍÎÁ±äÄ¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à(ESU)¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Windows Update¤Î¸ø³«¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»þ´Ö¤ÎËè·îÂè2²ÐÍËÆü¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯11·î12Æü(¿å)Äó¶¡Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£