Ä¹Ìî¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÈÓÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï10·î24Æü¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÈÓÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÈÓÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¿È¶á¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤òÌó1.5ÇÜ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹ñ»ºÏÓ»þ·×¤Î¿·µ¬¼è¤ê°·¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤è¤êËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ì¥«¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤ä¡¢Ãæ¸Å¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë ¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÈÓÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÀÇ½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤ÎºÇ¿·²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç¡Öµ¨Àá¡×¤ä¡Ö½Ü¡×¤Î²ÈÅÅ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¤Î¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢²òÂÎ¤«¤éÀßÃÖ¹©»ö¡¦ÆâÁõ¹©»ö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯de¥ê¥Õ¥©¡×¤ä¡¢Äã²Á³Ê¡¦Ã»»þ´Ö¤ÇÀßÈ÷¡¦µ¡´ï¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡Ö¤×¤Áde¥ê¥Õ¥©¡×¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ä³Æ¼ï¥²¡¼¥àµ¡´ïËÜÂÎ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Â¨ÆüÇÛÃ£¤ä5¤Ä¤Î»þ´ÖÂÓ»ØÄêÇÛÃ£¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÍÂ¤«¤ê½¤Íý¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê´ó¤»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¦ÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢³Æ¼ï²ÈÅÅ¾¦ÉÊ¤ÎÁÝ½ü¡¦ÅÀ¸¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÈÓÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10¡Á20»þ¡£
¡üÇä¾ìÌÌÀÑ¤òÌó1.5ÇÜ¤Ë¡¢¹ñ»ºÏÓ»þ·×¤ò¿·µ¬¤Ç¼è¤ê°·¤¤
