OneDrive¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤ÆÆóÅÙ¤ÈÉü³è¤µ¤»¤Ê¤¤ÊýË¡
Microsoft¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎOneDrive¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎOneDrive¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¤ÈÆ±´ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢OneDrive¤ÏWindows11¤Ë¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÄÌÃÎ¤¬½Ð¤¿¤êºï½ü¤·¤¿¤Î¤ËWindows Update¤ÎÅÙ¤ËÉü³è¤·¤¿¤ê¤ÈÈÑ¤ï¤·¤¯»×¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡ÖOneDrive¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î´é¤òÇ§¼±¤·¤ÆÊ¬Îà¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²ÃÍ½Äê¤À¤¬¤½¤ì¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ç¯¤Ë3²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡¢OneDrive¤òPC¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤Ï¡¢OneDrive¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤«¤é±Êµ×¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È»þ¤ËÉü³è¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥í»á¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖOneDrive¤Ï¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows 11¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÄÌÃÎ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¼¡²óÄÌÃÎ¤¹¤ë(1½µ´Ö¸å)¡×¡Ö¼¡²óÄÌÃÎ¤¹¤ë(1¥«·î´Ö¸å)¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£OneDrive¤Î¡ÖWindows¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡²óÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âºÆµ¯Æ°¤·¤¿¤éºÆ¤ÓOneDrive¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°ìÅÙ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤ËºÆ¤ÓÄÌÃÎ¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥Ç¥£¥¢¥í»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¢¥í»á¤Î¥Ö¥í¥°¤¬Hacker News¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡ÖOneDrive¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼±¦²¼¤Ë¤¢¤ë±À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬OneDrive¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¼ÐÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏOneDrive¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¼ÐÀþ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÌµ¸ú²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ËOneDrive¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸í¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ÆÆâ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¯»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
OneDrive¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢OneDrive¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢OneDrive²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£OneDrive¤ò°Õ¼±Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢Microsoft¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆWindows¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢OneDrive¤¬¼«Æ°¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ËÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇOneDrive¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Á´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£OneDrive¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
OneDrive¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Èµ¡Ç½¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦¾å¤ËOneDrive¤ÈÆþÎÏ¤·¤¿¤é¡ÖMicrosoft OneDrive¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Microsoft OneDrive¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤«¤é¤â¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇOneDrive¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢OneDrive¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Windows Update¤ÇÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤¬¡¢Windows 11¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAppLocker¡×¤Ç¤¹¡£AppLocker¤Î»ÈÍÑ¼ê½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÏWindows 10¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Windows 11¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏWindows 11¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
AppLocker¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWin¡ÜR¡×¤ò²¡¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤ò»ØÄê¤·¤Æ¼Â¹Ô¡×¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¡Ösecpol.msc¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¡×¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©¸æ¥Ý¥ê¥·¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ë¡ÖAppLocker¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AppLocker¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Öµ¬Â§¤Î¼Â»Ü¤Î¹½À®¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
AppLocker¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ¬Â§¡×¤Î¡Ö¹½À®ºÑ¤ß¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢AppLocker¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë»°³Ñ¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Îµ¬Â§¡×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¡Ö´ûÄê¤Îµ¬Â§¤ÎºîÀ®¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ¬Â§¡×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö´ûÄê¤Îµ¬Â§¤ÎºîÀ®¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë3¹Ô¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê½ç¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¡¢AppLocker¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Â¹Ô²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼Â¹Ô¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ¬Â§¡×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤µ¬Â§¤ÎºîÀ®¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
º£²ó¤ÏOneDrive¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡ÖµñÈÝ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤òÁªÂò¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖMicrosoft OneDrive¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿PC¤Ç¤Ï¡ÖProgram Files¡×°Ê²¼¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
Îã³°¤ÎÀßÄê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖºîÀ®¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ¬Â§¡×¤Ë¡¢OneDrive¤ÎµñÈÝÀßÄê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Windows¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇºÆ¤ÓOneDrive¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤âOneDrive.exe¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡¼ê¤ËÆ±´ü¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÄÌÃÎ¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎHacker News¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖWin11Debloat¡×¤È¤¤¤¦PowerShell¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢OneDrive¤äEdge¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Îºï½ü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ¹¹¤ÇWindows¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Win11Debloat¤Î¾ÜºÙ¤ÏGitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
