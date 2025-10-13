Íñ¡¦µíÆý¤Ê¤·¤ÇOK¡ª¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ò¤È¤¯¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÊÃ±¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Íñ¤äµíÆý¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¶¥Ã¥¯¥ê¿©´¶¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿åÊ¬ÎÌ¤Èº®¤¼Êý
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¿å¤Çºî¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¿åÊ¬ÎÌ¤È¥¶¥Ã¥¯¥êº®¤¼¤¬¿©´¶¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤â¡ÖºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ´ÊÃ±¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íñ¤äµíÆý¤ò»È¤ï¤º¿å¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¥¶¥Ã¥¯¥êº®¤¼¤ë¤À¤±¤ÇÍÈ¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¡§ÁáÆ£Àé¹É
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¿©³Ø»Î¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡£ Âç¼ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¿©Æ²±ÉÍÜ»Î¡¢ÍÌ¾¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¡¢¿©³Ø»Î¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤È·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¿©°é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°Ãæ¡£