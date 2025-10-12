Ìð¸ý¿¿Î¤¡Ö¤½¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÈÌð¸ý¿¿Î¤¡ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤ËÂç¥·¥ç¥Ã¥¯
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÄ¶Ä®¿Í¡ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥à¥Í¥Ã¥È¡×¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÌð¸ý¿¿Î¤¡É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç³¹¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ìð¸ý¤Ï¡¢¸ø±à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿19ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿ÍÁÈ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¡Ö¡Ê»ä¤Î¤³¤È¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Ìð¸ý¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡© ¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î2¿Í¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
²þ¤á¤Æ¡¢Ìð¸ý¤Ï¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÂç³ØÀ¸¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ìð¸ý¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¤½¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä·ë¹½ÍÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¹¤è¡Ä¡£·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤È¤«¤Ï¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£Âç³ØÀ¸¤«¤é¡ÖÀäÂÐÍÌ¾¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ìð¸ý¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¹õÎò»Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
