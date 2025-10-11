この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、YouTube動画「アフィリエイトやっている人は絶対見て！アフィリエイトで成果を最大化する手法を公開します。」を公開した。今回のゲストは、アフィリエイト業界の“革命児”、株式会社アドレクス代表取締役の田代氏。田代氏は、ベストベンチャー100に4年連続選出、取り扱い高100億円超という驚異的な実績、さらに日本とニューヨーク両方に拠点を持つ稀有な存在。その田代氏が、アフィリエイト業界の構造的問題から、最新の必勝法まで“リアル”を語り尽くした。

田代氏は、現在のアフィリエイトの仕組みについて「代理店って、いらなくない？」と痛烈に切り込む。「広告主が代理店に5万円で発注、そこからASPを経てメディアには2万円しか渡らないこともある」と、業界に根付く“中抜き”の実態を暴露。続けて、「僕は“広告代理店”ではなく“グロスパートナー”として、クライアントの利益最大化を軸に事業をしている」と語り、「アフィリエイターと直接つながることで、10～20％ものフィーがカットでき、より高い単価と成果に直結する」と独自の手法を強調した。

さらに、有馬氏との対談では、「パレートの法則上、上位3サイトが売上の8割を占める。だからこそ、主要メディアとは直接取引し、細かいメディアはASP活用が合理的」と田代氏。加えて「アフィリエイターは驚くほど個性的。時には一位サイトのアフィリエイターが怒って、競合サイトを掲載したりすることも。信頼関係のマネジメントが成功のカギ」と“リアル”な裏話も明かした。

インフルエンサー活用にも踏み込み、「単にフォロワー数が多いだけではダメ。本当に訴求したい層にリーチできるか、“ペルソナ分析”と“直接アサイン”が重要」と語る。さらに、「宝塚OGのファン層やVTuber、LGBTコミュニティーなど、ターゲットに合わせて媒体を選ぶ『本当の広告会社』こそ、今求められている姿」と独自の哲学を披露した。

動画の締めくくりには、「アフィリエイトを使わないのはもったいない。ただし“どこにいくら抜かれているのか”を正しく把握し、特に上位20%の売上を生むメディアとは直接連携することが、今後勝つための必勝法」と田代氏。有馬氏も「まずは現状の費用構造を確認し、今日の話を現場で生かしてほしい」とエールを贈った。

