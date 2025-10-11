2025年10月29日（水）よりディズニープラスで独占配信が開始する『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」のオリジナル・サウンドトラックのリリースが決定！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」オリジナル・サウンドトラック

CD予約・詳細はこちら：https://www.universal-music.co.jp/twistedwonderlandanimation/

発売日：

Vol.1：2025年10月29日（水）デジタル配信

Vol.2：2025年12月17日（水）デジタル配信

CD：2025年12月17日（水）発売

品番：UWCD-1143/4

価格：4,400円（本体 4,000円 税率10%）

仕様：2CD、スリーブケース付き

2025年10月29日（水）よりディズニープラスで独占配信が開始する『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」のオリジナル・サウンドトラックのリリースが決定し、CDの予約・購入者特典の内容も公開となりました。

ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞にインスパイアされたキャラクターが織りなす、これまでにない斬新なコンセプトで多くのファンを魅了しているスマートフォン向けゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』が待望のアニメーション化。

ボイスキャストや最新ビジュアルの解禁で配信前からすでに大きな注目を集めている本作のオリジナル・サウンドトラックのリリースも決定！

音楽はゲームの音楽をこれまで担当してきた尾澤拓実さんが担当。

オリジナル・サウンドトラックはアニメーション配信開始日の2025年10月29日（水）に、オープニングテーマ（ゲーム主題歌「Piece of my world」）はもちろん、先日解禁となったペイオフPVにも使用され、大きな話題を呼んだハーツラビュル寮生が歌うエンディングテーマ「Obedience」に加えて、劇伴16曲を収録したVol.1をデジタル配信リリース。

最終話配信日の12月17日（水）には劇伴16曲を収録したVol.2をデジタル配信リリース。

Vol.1とVol.2のデジタル・アルバムはグローバルで配信を予定です。

さらに、2025年12月17日（水）にはCDのリリースも決定！

CDにはデジタル配信されるVol.1、Vol.2の楽曲全曲に加えて、CD限定のボーナストラックとして劇伴2曲を追加収録し、計36曲をCD2枚に収録予定。

また、スリーブケースも付いたスペシャルなCDアルバムになっています。

※トラックリストは後日解禁予定。

各店舗別CD予約・購入者特典

各店舗別CD予約・購入者特典の内容も同時に公開！

3連アクリルキーホルダーやトートバッグ、ミニ色紙など計8種類の豪華特典となっています。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム

サイズ：H50mm×W35mm（予定）

リドル・ローズハート、トレイ・クローバー、ケイト・ダイヤモンドの3連アクリルキーホルダー。

サイズ：H50mm×W35mm（予定）

円満雄剣＆グリム、エース・トラッポラ、デュース・スペードの3連アクリルキーホルダー。

UNIVERSAL MUSIC STORE

サイズ：330×260mm、持ち手 約25×280mm（予定）

真っ赤なカラーのトートバッグ。

ディズニーストア

サイズ：H135×W120×D2mm（予定）

繊細なアートが美しいミニ色紙。

楽天ブックス

A4クリアファイル（楽天ブックス限定デザイン）

ディズニー★ JCB カード

A4クリアファイル（ディズニー★JCBカード限定デザイン）

Amazon.co.jp

サイズ：240mm×240mm（予定）

ジャケットのアートが迫力サイズで楽しめるメガジャケ。

その他店舗（共通特典）

サイズ：A3（予定）

A3サイズのクリアポスター。

※デザインはイメージです。変更になる場合がございます。

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※一部対象外の店舗もございます。購入前に店舗にてお尋ねください。

※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典となります。ディズニー・カードクラブサイトの特典ページ公開は12月中旬を予定しております。他店舗でのご購入は決済時にディズニー★JCBカードをご利用しても対象外となります。

※ディズニーストアは発売日（12月17日）から販売いたします。

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の音楽をいつでも楽しめる！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オリジナル・サウンドトラックの紹介でした。

発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

サウンドトラックに関するお問い合わせ：ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

© 2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

