「意味不明」「えぐすぎる」フランス代表エムバペの“５人抜き衝撃弾”に脚光「これがワールドクラス」【W杯欧州予選】
フランス代表は現地10月10日、北中米ワールドカップのヨーロッパ予選でアゼルバイジャン代表と対戦し、３−０の完勝。３連勝を飾った。
この試合で絶対エースのキリアン・エムバペが、衝撃のゴールを決めた。
スコアレスで迎えた前半アディショナルタイム、敵陣の中央でパスを受けると、前を向いてドリブルを開始。寄せてくる相手を振り切り、巧みなフェイントで目の前の２人を抜き去る。さらに１人をかわして、そのままボックス内に進入。対応に来た敵を無力化するコントロールからシュート態勢に入り、右足でゴール右に流し込んだ。
圧巻の“５人抜き弾”。試合を中継したDAZNの公式Xが得点シーンを公開すると、次のような声があがった。
「ドリブル突破が意味不明」
「えぐすぎる」
「ばけもん」
「これがワールドクラス」
「やりすぎだ」
抜群の個人技から生まれたスーパーゴールがファンをうならせた。なお、エムバペはこれで代表通算53点目。クラブと代表を合わせると、公式戦で10試合連続得点とまさに絶好調だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
