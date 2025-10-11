櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」の収録内容公開！「Buddies」の英語バージョンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が10月29日に発売する13thシングル「Unhappy birthday構文」の収録内容が決定した。

■全6曲の新曲をタイプ別に収録

タイトル曲「Unhappy birthday構文」に加え、カップリングには9月22日に配信開始となった四期生による楽曲「Alter ego」、三期生・谷口愛季がセンターを務めるBACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」など全6曲の新曲がタイプ別に収録される。

1stシングル「Nobody’s fault」に収録され、櫻坂46のファンの総称名でもあり、ライブの定番曲となっている「Buddies」の英語バージョンもラインアップ。海外での人気も高い櫻坂46らしい打ち出し方だ。

特典映像の内容も明らかに。6月に有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ『櫻坂46 四期生「First Showcase」』、7月に幕張イベントホールにて開催され、三期生・石森璃花が座長を務めた『12th Single BACKS LIVE!!』から、各メンバーがセンターを務めた楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」を収録。大きな話題を呼び起こした「港区パセリ」のライブ映像も初映像化される。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Unhappy birthday構文」

