¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¼óÁê¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ä½°±¡¤ÇÂ¿¿ô°®¤ëÌîÅÞ¡¢·ë½¸¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡¤ÇÂ¿¿ô¤ò°®¤ëÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Ï£±£°Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¾¤½¸Æü¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½°±¡¤Î²ñÇÉÊÌ¤ÎµÄÀÊ¤Ï¸½ºß¡¢Èæ³ÓÂè£±ÅÞ¤Î¼«Ì±¤¬£±£¹£¶¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼óÁê¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢¼«Ì±¤ÈÌîÅÞ¤Î¾å°Ì£²¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÞ´´Éô¤Ï¡¢¹â»Ô»á¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î¸õÊä¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÉ¼¤òÅê¤¸¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¹ç·×¤Ç£²£±£°¡£²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢£³²ñÇÉ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¹â»Ô»á¤ÎÉ¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡Î©Ì±¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤òÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ø¤Î°ìËÜ²½¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃúÇ«¤Ë¶¨Ä´¡¢¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£°Æü¡¢¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ê¼óÁê¡Ë¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¶¯Ä´¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦Î©Ì±¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖÎ©Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¶ÌÌÚ»á¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤ÏÊ¹¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£