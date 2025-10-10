銀座で出合った隠れ家ダイニングバー　ソースが決め手のロール寿司と芋焼酎が極上のペアリングだった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座一丁目のダイニングバー『GINZA SEN-RYO』です。

場所は銀座でビル6階、高級感ある内装、料理は寿司に和牛やラムのグリル、一品料理と充実。酒も日本酒、ウイスキーと多彩。それでいてリーズナブル。まさに大人の隠れ家、それがダイニングバー『GINZA SEN-RYO』だ。

まず試してほしいのが、エビやサーモン、ホタテなどの具材とこだわりのシャリを使用したロール寿司。醤油ではなく、タプナードやミント、赤パプリカなどを使ったソースでいただけば、素材の旨みと相まって華やかさのある味わいに。

ロール5種盛り2310円、「だいやめ」ソーダ割り550円

『GINZA SEN-RYO』ロール5種盛り 2310円 うなぎを使ったドラゴンロール、サーモンアボカドロール、TUNAロール、海老の天ぷらロール、ホタテカリフォルニアロールの5種。江戸前にはない楽しさと旨さだ

ここに芋焼酎「だいやめ」を合わせれば……ライチを思わせる焼酎の軽快な味わいがロール寿司と実に好相性。5種10個もたちまちペロリなのだ。銀座で迷ったら、いや、迷わなくてもここを目指せば大正解。いい店発見！

『GINZA SEN-RYO』新業態営業部次長 遠藤信男さん

新業態営業部次長：遠藤信男さん「ランチもやっています。気軽に足を運んでください」

［店名］『GINZA SEN-RYO』

［住所］東京都中央区銀座1-8-19キラリトギンザ6階

［電話］03-5915-4627

［営業時間］11時〜14時半LO、17時〜22時半LO

［休日］無休

［交通］地下鉄有楽町線銀座一丁目駅8番出口から徒歩3分

