2025年11月15日にホラーゲームに特化した展示・体験イベント「HORROR GAME SHOW 2025」が福岡市博多区の西林寺で開催される。国内外の最新タイトルからインディー作品までを実際に遊べる展示会だ。

イベントは夕方16時から夜21時まで、伝統ある寺院を舞台に行われる。「ホラーはいつだって新しくて、面白い！」を合言葉に、ホラーゲームの文化的価値と創造力を発信。単なる試遊会ではなく、開発者・住職によるトークセッションを通じて開発者の思想や社会的背景まで掘り下げつつ、プレイヤー・クリエイター・文化に関心を持つ人々が「恐怖の面白さ」を共有できる催しとなっている。

開催概要は以下の通りだ。

イベント名: HORROR GAME SHOW 2025

日時: 2025年11月15日（土）16:00〜21:00

会場: 浄土真宗本願寺派 松光山 西林寺（福岡市博多区吉塚1丁目25-2）

入場料金: 当日券500円、前売り券400円（高校生以下無料）

HORROR GAME SHOW 2025のチケット情報・予約・購入・販売｜ライヴポケット：

https://t.livepocket.jp/e/namw4（当日券は会場受付で現金対応）

西林寺は17世紀創建の歴史ある寺院で、地域交流や国際協力に積極的。夜の本堂で靴を脱いでゲームを体験する非日常を楽しめる、唯一無二のイベントとなっている。寺院の神秘的空間とホラーゲームの融合を、ぜひ目の当たりにしてみては。

また、インフルエンサーや配信者の参加も歓迎とのこと。参加や取材希望者は、以下の連絡先へ。

お問い合わせ先: 株式会社OneSmallStep（福岡県福岡市中央区天神4丁目3-8 8階）

E-mail: info@1smallstep.jp

Horror Game Show - ホラーゲーム展示会：

https://horror-game-show.com

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)