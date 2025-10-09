この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中之島GATEサウスピア（大阪市西区）で10月10日から、空中レストラン「Dinner in the Sky OSAKA（ディナー・イン・ザ・スカイ・オオサカ）」が開催される。9日に行われたメディア向け体験会をシンガーソングライターむんむがリポートする。



「ディナー・イン・ザ・スカイ」はベルギーで誕生し、これまで世界65カ国で開催されてきた空中レストラン。クレーンで吊り上げられたテーブルとシートに着席し、地上約40メートルの高さで非日常的な景色と食事を楽しむことができる。日本では今年3月、東京・キラナガーデン豊洲で初開催され、SNSなどで大きな話題を集めた。



体験会では、中之島や梅田のビル群など大阪の街並みを一望できるほか、椅子を回転させたり、リクライニングしたりといったスリリングな体験も楽しめた。



営業時間は16時～22時。所要時間は約30分で、1日6便を運行。料金は2万2,000円（フード＆ドリンク込み）から。各回定員は22人で、予約は専用サイトで受け付ける。開催は12月28日までの予定。