オダギリジョー、俳優志望の芸人に本気のダメ出し「髪型がちょっと…」痛烈な助言に現場は失笑

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月8日（水）の同番組では、好評企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が放送された。

飲み好きが集まって、人気の居酒屋を舞台に“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する同企画。今回は、実は『かまいガチ』のガチファンだというオダギリジョーが緊急参戦！

オダギリが「若い頃に住んでいた」という東京・吉祥寺を舞台に、サーヤ（ラランド）＆日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）とともに練り歩きながら、クイズに挑んだ。

一同がたどり着いたのは、入り口の高さが異様に低い居酒屋。この店のバラエティ豊かな人気メニューを堪能しつつ、ざっくばらんなトークで距離を縮めていく。

オダギリが「毎晩飲みますね。まぁまぁ深く行っちゃいますね」と話すと、お酒好きの濱家は「うれしいわ。オダギリさんとの共通点ができてうれしい」と笑顔を見せる。

さらに山内が「飲み友いるんですか？」と尋ねると、オダギリは「全然友達いないです。家で、一人で飲みます」と自身の“お酒事情”を赤裸々に告白。意外な素顔に、共演者たちは思わず驚きの表情を見せた。

そんななか、俳優志望だという山内がオダギリに本気で相談する場面も。

「ドラマとか映画に出たい」と語る山内に、オダギリは「髪型がちょっと…」と鋭く指摘。思わぬダメ出しに濱家は笑いながら「この髪型マジで意味わからなくないですか？」と同意する。

するとオダギリは「役者の方向にそれはいらない」と冷静に一言。山内が「そんなんオファーをもらったら直せる。（ヘアセットで）韓国の俳優さんみたいになれる」と食い下がるも、オダギリのダメ出しは止まらない。

「銀行員（の役）とかできるのかなと思って。学校の先生（の役）とかも。役が固まっちゃう」と、プロの視点で分析を続けるオダギリ。さらに「刈り上げていることが…」と話し始めた瞬間、スタジオには失笑が広がった。

これを察したオダギリが「刈り上げってNGワードなんですか？」と尋ねると、濱家は「なんで『お前そんな髪型してんねん』ってずっと言ってるんで。今スッキリしてる」と笑いながらフォローし、場は再び笑いに包まれた。