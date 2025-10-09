ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÎëÌÚ·ò¸ã¤¬¥×¥í¤Ë¡¡¿©ÉÊÂç¼ê¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤È·ÀÌó
¡¡Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡Ë¤¬9Æü¡¢¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£8ÆüÉÕ¤Ç¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¤òÂà¼Ò¡£¿ÀÆàÀîÂç³Ø»þÂå¤Ë¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï°¦É²¡¦±§ÏÂÅçÅì¹â¡¢¿ÀÆàÀîÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÉÙ»ÎÄÌÆþ¤ê¡£21Ç¯¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö4Ê¬56ÉÃ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£