ゲーミングチェアやイヤホン、ヘッドセットなど人気のゲーム関連商品が最大60％オフに【Amazonプライム感謝祭】
今回は、ゲーミングチェアやイヤホンなど快適にゲームを楽しむことのできる商品をご紹介。ぜひこの機会をお見逃しなく！
→ Amazon「ゲーム関連商品」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
ゲーミングイヤホン
ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」
マルチデバイス対応。3.5mmジャックで接続可能なデバイスで使用できる
Logicool G ゲーミングイヤホン G333 有線 イヤホン ブラック インライン マイク 3.5mm USB-C ボリュームコントロール PS5 PS4 Switch 2 PC スマホ 対応 G333-BK 国内正規品 2年間メーカー保証
7,480円 → 6,450円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ヘッドセット
ソフトなイヤーパッドと通気性に優れた素材で長時間でも快適さが持続
クリアなゲームサウンドとボイスチャットを実現。軽量快適なヘッドセット
ゲーミングチェア
近未来をイメージしたデザイン。ゲームに集中できる環境作りに一役
GTRacing ゲーミングチェア オフィスチェア デスクチェア ゲーム用チェア リクライニング パソコンチェア ハイバック ヘッドレスト ランバーサポート ひじ掛け付き 高さ調整機能 PUレザー オットマン付き ブルー (GT002F-BLUE)
21,800円 → 15,717円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ソファのような座り心地を実現。身体を包み込む3Dデザインのチェア
疲労の軽減と集中力の持続を支援。AKRacingのゲーミングチェア
AKRacing ゲーミングチェア デスクチェア 勉強椅子 学習椅子 グレー 灰 Pro-X V2 高耐久PUレザー 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証
58,384円 → 47,800円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
液晶テレビ
迫力ある映像と約0.83msecの低遅延で快適にゲームプレイが楽しめる
レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
264,000円 → 104,800円（60%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ゲーミングマウス
従来モデルから精度と耐久性をアップグレードした「PRO 2 LIGHTSPEED」
ゲーミングキーボード
0.54msの反応速度で世界最速のキーボードがさらに高速に
SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード ミニサイズ Apex Pro Mini JP 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 2ーinー1アクションキー 搭載 64825 ブラック
35,180円 → 19,980円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! - Switch 【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルアクリルキーホルダー 同梱
7,128円 → 6,415円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マテルゲーム(Mattel Game) ブロックス(Blokus) ブロックスシャッフル ポケモンエディション ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から HHM20
4,290円 → 2,248円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マテルゲーム(Mattel Game) ブロックス(Blokus) ブロックス ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から BJV44
3,520円 → 1,930円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
4,752円 → 3,600円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
