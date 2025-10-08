ゲーミングチェアやイヤホン、ヘッドセットなど人気のゲーム関連商品が最大60％オフに【Amazonプライム感謝祭】
いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。

今回は、ゲーミングチェアやイヤホンなど快適にゲームを楽しむことのできる商品をご紹介。ぜひこの機会をお見逃しなく！

ゲーミングイヤホン


ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」


Sony

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト

29,700円 → 23,000円（23%オフ）

マルチデバイス対応。3.5mmジャックで接続可能なデバイスで使用できる


Logicool G(ロジクール G)

Logicool G ゲーミングイヤホン G333 有線 イヤホン ブラック インライン マイク 3.5mm USB-C ボリュームコントロール PS5 PS4 Switch 2 PC スマホ 対応 G333-BK 国内正規品 2年間メーカー保証

7,480円 → 6,450円（14%オフ）

ヘッドセット


ソフトなイヤーパッドと通気性に優れた素材で長時間でも快適さが持続


Logicool G(ロジクール G)

Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ゲーミング ヘッドセット G335BK 軽量 222g 3.5mm 有線 立体音響 ステレオ 2.1ch フリップミュート マイク付き PS5 PS4 PC Switch 2 Xbox スマホ 対応 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック 国内正規品

8,140円 → 5,980円（27%オフ）

クリアなゲームサウンドとボイスチャットを実現。軽量快適なヘッドセット


Logicool G(ロジクール G)

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き

14,714円 → 9,980円（32%オフ）

ゲーミングチェア


近未来をイメージしたデザイン。ゲームに集中できる環境作りに一役


GTRacing

GTRacing ゲーミングチェア オフィスチェア デスクチェア ゲーム用チェア リクライニング パソコンチェア ハイバック ヘッドレスト ランバーサポート ひじ掛け付き 高さ調整機能 PUレザー オットマン付き ブルー (GT002F-BLUE)

21,800円 → 15,717円（28%オフ）

ソファのような座り心地を実現。身体を包み込む3Dデザインのチェア


GTRacing

GTRACING ゲーミングチェア ファブリック オットマン 椅子 イス テレワーク 腰痛対策 pcチェア デスクチェア 蒸れない ソファーの座り心地 【ふわふわPP綿採用】 【安心の非再生ウレタン採用】【ポケットコイル採用】 分区サポート 肉厚クッション 140度リクライニング 広い座面 ハイバック 高さ調節 GT200-BLK

27,010円 → 17,906円（34%オフ）

疲労の軽減と集中力の持続を支援。AKRacingのゲーミングチェア


AKRacing

AKRacing ゲーミングチェア デスクチェア 勉強椅子 学習椅子 グレー 灰 Pro-X V2 高耐久PUレザー 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証

58,384円 → 47,800円（18%オフ）

液晶テレビ


迫力ある映像と約0.83msecの低遅延で快適にゲームプレイが楽しめる


レグザ(Regza)

レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)

264,000円 → 104,800円（60%オフ）

ゲーミングマウス


従来モデルから精度と耐久性をアップグレードした「PRO 2 LIGHTSPEED」


Logicool G(ロジクール G)

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED 44K DPI ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-002XWL-BKd 軽量 80g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO2 センサー USB Type-C 95時間連続使用可能 POWERPLAY 充電 FPS ゲーミング マウス 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き

17,600円 → 11,970円（32%オフ）

ゲーミングキーボード


0.54msの反応速度で世界最速のキーボードがさらに高速に


SteelSeries

SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード ミニサイズ Apex Pro Mini JP 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 2ーinー1アクションキー 搭載 64825 ブラック

35,180円 → 19,980円（43%オフ）

その他のおすすめ商品


アトラス

ペルソナ5 ザ・ロイヤル - Switch

7,678円 → 3,839円（50%オフ）

任天堂

マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! - Switch 【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルアクリルキーホルダー 同梱

7,128円 → 6,415円（10%オフ）

マテル(MATTEL)

マテルゲーム(Mattel Game) ブロックス(Blokus) ブロックスシャッフル ポケモンエディション ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から HHM20

4,290円 → 2,248円（48%オフ）

マテル(MATTEL)

マテルゲーム(Mattel Game) ブロックス(Blokus) ブロックス ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から BJV44

3,520円 → 1,930円（45%オフ）

Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

4,752円 → 3,600円（24%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

