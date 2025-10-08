保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年9月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！ 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は？

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！





高麗亭 出典：nobu.foodieさん

※集計期間：2025年8月25日〜2025年9月24日

9月20日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストのPerfumeが紹介した韓国焼肉のお店です。渋谷駅近くにある「高麗亭（こうらいてい）」は、1971年に創業した老舗焼肉店で、最大の特徴は同店のママによるあーんサービス。最初の一口目は、肉をサンチュやエゴマの葉、キムチ、韓国海苔などで包んで直接口に運んでくれます。

【9位】鉢山（神泉）

鉢山 写真：お店から

高麗亭
住所 : 東京都 渋谷 渋谷 2-14-13 Ｂ１Ｆ

9月6日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストの広瀬すずさんが紹介した韓国家庭料理が味わえる一軒家レストランです。中でも広瀬さんが紹介した、旬の野菜をふんだんに使ったオモニ手作り「ナムル盛り合わせ」が自慢の一品。その他、数量限定の「厳選厚切り黒タン塩」も人気です。

【8位】アントニオ 南青山本店（表参道）

アントニオ 南青山本店 写真：お店から

鉢山
住所 : 東京都 渋谷 区鉢山町2-7

1944年創業の「アントニオ 南青山本店」は、親子3代で引き継がれている正統派イタリアン。メディアにも多く取り上げられている同店は、著名人のファンも多いことで知られています。

【7位】ジジ＆ババ（日本橋）

ジジ＆ババ 出典：澤爺1969さん

アントニオ 南青山本店
住所 : 東京都港区南青山7-3-6 南青山HYビル 1F

9月5日放送のテレビ朝日「ザワつく！金曜日」のご褒美グルメで紹介されていた「ジジ＆ババ」の「山形牛ミートパスタ」。日本橋駅のそばにある老舗洋食店で、度々メディアに取り上げられています。

【6位】まるしげ 夢葉家（赤坂）

まるしげ 夢葉家 出典：kenken1banさん

ジジ＆ババ
住所 : 東京都中央区日本橋2-2-15 日本橋テイトビル ２Ｆ

「まるしげ 夢葉家」も多くのメディアで紹介され、予約困難となっている人気居酒屋。メニューも豊富でリーズナブル、店の雰囲気もいいとのことでリピーターも多いようです。



5位以内に入った注目店は？

【5位】レストランバー ブリンプクラブ（表参道）

レストランバー ブリンプクラブ 写真：お店から

まるしげ 夢葉家
住所 : 東京都港区赤坂2-14-8 山口建設ビル 2F

表参道で40年以上愛される、大人の隠れ家的レストランバー。レストランスペースとバースペースがあるので用途に合わせて利用でき、デートやイベントなどにもおすすめ。いろいろなイベントも行っており、SNSで話題になっているようです。

【4位】宇豆基野 本店（北千住）

宇豆基野 本店 写真：お店から

レストランバー ブリンプクラブ
住所 : 東京都港区南青山6-3-11 ＰＡＮ南青山 Ｂ１Ｆ

8月30日放送のテレビ東京「出没！アド街ック天国」の「美味しい北千住」内で「宇豆基野 本店」の姉妹店ということで「宇豆基野 北千住マルイ店」が紹介されていました。引き上げ湯葉が名物で、本店は土日祝日しか営業していないため超予約困難店。北千住マルイ店なら予約なしで購入が可能です。

【3位】九絵（大岡山）

九絵 出典：カルグクスさん

宇豆基野 本店
住所 : 東京都足立区千住東2-2-1

9月16日放送の日本テレビ「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」で紹介された、家族で営む海鮮料理店「九絵（クエ）」。同店では新鮮な魚介を中心に、こだわりの素材で作られたボリュームのある定食が楽しめます。

【2位】パザパ（四谷三丁目）

パザパ 出典：恵比寿ライダーさん

九絵
住所 : 東京都目黒区大岡山2-2-1

メディアにも取り上げられることが多い老舗レストラン「パザパ」。ハイコスパで本場フランスの味を楽しめるとSNSでも人気のフレンチです。

保存数1位のビュッフェはこちら！

銀座朝食ラボ 写真：お店から

パザパ
住所 : 東京都新宿区舟町5 1Ｆ

情報番組やSNSで話題の「銀座朝食ラボ」は、ホテルミュッセ銀座名鉄の2階にあるホテルビュッフェです。手作りの和洋小鉢が中心となった、朝食と昼食を楽しめるビュッフェで、かわいい盛り付けができると人気に。

小鉢の他にも、自家製の出汁で作る「黄金出汁しゃぶしゃぶ」や、多摩地卵「たまらん」と自家製醤油で楽しむ「TKG」など、こだわりが詰まったレストランです。

職人がゆでてくれる豚しゃぶも人気 写真：お店から

銀座 朝食 ラボ
住所 : 東京都中央区銀座7-12-9 ホテル ミュッセ銀座名鉄 2F

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね！

文：食べログマガジン編集部

