Ｖ・ファーレン長崎を大特集!!創設20周年で２度目のJ1を目指す戦いを徹底解剖【サッカーダイジェスト最新号は10月10日（金）発売】
10月10日（金）発売のサッカーダイジェストでは、２度目のJ1昇格へ奮闘を続ける「Ｖ・ファーレン長崎」を大特集!!
マテウス・ジェズス、米田隼也、笠柳翼のスペシャルインタビューや、澤田崇×中村慶太×江川湧清のスペシャル鼎談、高木琢也監督、山口蛍、後藤雅明、フアンマ・デルガド、松本天夢らのストーリー、20周年を迎えたクラブの歴史、クラブOBの大竹洋平さん×平畠啓史さんの“長崎対談”など多彩な企画をお届け。
また、人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/119059086
マテウス・ジェズス、米田隼也、笠柳翼のスペシャルインタビューや、澤田崇×中村慶太×江川湧清のスペシャル鼎談、高木琢也監督、山口蛍、後藤雅明、フアンマ・デルガド、松本天夢らのストーリー、20周年を迎えたクラブの歴史、クラブOBの大竹洋平さん×平畠啓史さんの“長崎対談”など多彩な企画をお届け。
また、人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/119059086