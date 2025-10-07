´Ú¹ñÁ¢Ë¾¡Öº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÂçÃ«¡õÏ¯´õ¤¬¿·µÏ¿¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¶þ¿«¤Î¥¼¥í¡ÖÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡ÄÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶èÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÆ±°ì»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¡Öº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¤¤¤ë¡£¡ÖOSEN¡×¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´ÌÇ¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿Í»°½Æ»Î¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Ú¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¤Ï¥¼¥í¡£ºòÇ¯¡¢¸µ¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥³¡¦¥¦¥½¥¯Åê¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¥Þ¥¤¥Ê¡¼Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÅê¼ê¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢´Ú¹ñµå³¦¤ËÉüµ¢¡£¤³¤³2Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö´Ú¹ñÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ¢Ë¾¤Î¸÷·Ê¤À¡£º£µ¨¤Ï4¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷Ìî¼ê¡£Åê¼ê¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ï11¿Í¡£Åê¼êÁØ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¡¢´Ú¹ñµå³¦¤Î´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆWBC¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢Âè1²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Î±¢¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë