手もみセラピスト・音琶麗菜氏が伝える！寝つきを助ける手順の組み立て方『【寝る前】すぐ眠れて超熟睡！自律神経を整えて疲労回復！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『【寝る前】すぐ眠れて超熟睡！自律神経を整えて疲労回復！』では、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、寝つきに悩む人向けに「手のひらを押すだけで眠りに入りやすくし、疲労回復も目指せる」手もみセラピーを紹介している。自身も忙しさや悩みで眠れない日があると述べつつ、手もみケアで自律神経のバランスを整えやすくなると伝え、まずは気軽に試すことをすすめている。
紹介されるのは、不眠やストレスケアに役立てやすい3つの反射区だ。1つ目は「間脳の反射区」。親指の腹中央（横からは付け根の頂点付近）を、手首を曲げずに真っすぐ保ちながら7秒押す。人差し指の第二関節の角を使い、親指側から押し付けるのがコツである。左右をそれぞれ行い、へこみ具合の差で脳の疲れやすさの目安も確認できるとしている。
2つ目は「副腎の反射区」。中指の延長線上で、手のひらの骨の少し下に位置する。親指の角をやや斜めに当て、押される側の手をゆっくり曲げて「痛気持ちよい」地点で7秒保持。3か所ほど少しずつ位置をずらして均等に刺激する。悩みや考え事で気持ちが高ぶりがちな就寝前に、心を落ち着ける狙いで取り入れやすい。
3つ目は「背骨下部の反射区」。両手の親指付け根を3等分した最下部のラインに沿って押す。骨の内側に親指を沿わせ、内外どちら側からでも押しやすい方で7秒キープ×3回。押す手と押される手の双方から力をかけ合うと圧が伝わりやすい。手首は曲げず、常に一直線を意識する。全身のこわばりをゆるめ、眠りの体勢に入りやすい状態づくりを支える狙いである。
押し方の基本は「1反射区につき7秒」「1反射区を3～5回」「これを1日3～5回」。水分補給を忘れず、老廃物を流す意識を持つとよい。手順に慣れたら、布団の中で目を閉じたままそっと押すだけでも取り入れやすい。さらに、就寝前に足首を温める、あるいは足湯を取り入れると、より落ち着きやすい環境づくりに役立つと述べている。
押す角度や圧の入れ方、親指側からの「押し付け」の感覚は、画面で見ると理解が早い。短時間で一連の流れが身につく構成になっており、ベッドサイドで再生しながら実践しやすい内容だ。寝つきに時間がかかる人や日中の張りつめを持ち越しやすい人は、ぜひ本編を確認してほしい。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆