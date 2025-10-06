『国宝』吉沢亮＆横浜流星、特撮作品で「主役じゃなかった理由」とは？ 磯村勇斗、山田裕貴らヒーロー出身俳優に共通する“意外な法則”
興行収入は150億円を突破した映画『国宝』。
歌舞伎の世界を描いた長編大作映画で、興行収入173.5億円を記録し、実写邦画1位に君臨する映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（2003年公開）に、迫る勢いを見せています。アメリカのアカデミー賞 国際長編映画賞の日本代表作品にも決定しており、早くも日本を代表する実写映画となっているのです。
そんな『国宝』に主演している吉沢亮さんと、準主役で出演している横浜流星さんは、ともに東映の特撮作品でブレイクしたことはご存知の方も多いでしょう。
吉沢さんは、福士蒼汰さん主演で2011年から2012年にかけて放送された『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系、以下特撮作品同じ）で、主人公ライダーの仲間となる「仮面ライダーメテオ」役で出演。
横浜さんは、志尊淳さん主演で2014年から2015年にかけて放送された『烈車戦隊トッキュウジャー』で、グリーンに相当するキャラクター「トッキュウ4号」役で出演。
つまり、2人ともヒーロー役ではありますが、主役ではなかったのです。
◆特撮作品で主役ヒーローを演じた俳優たち
仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズでは、主人公のライダーやレッドを演じた俳優がブレイクするイメージが強いでしょう。
例えば、仮面ライダーシリーズなら次のような主演俳優が代表的。
・『仮面ライダークウガ』（2000年）主演／オダギリジョー
・『仮面ライダーカブト』（2006年）主演／水嶋ヒロ
・『仮面ライダー電王』（2007年）主演／佐藤健
・『仮面ライダーキバ』（2008年）主演／瀬戸康史
・『仮面ライダーW（ダブル）』（2009年）主演／菅田将暉
・『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）主演／福士蒼汰
・『仮面ライダードライブ』（2014年）主演／竹内涼真
・『仮面ライダーゼロワン』（2019年）主演／高橋文哉
続いて、スーパー戦隊シリーズでは次のような主演俳優が代表的です。
・『侍戦隊シンケンジャー』（2009年）主演／松坂桃李
・『天装戦隊ゴセイジャー』（2010年）主演／千葉雄大
・『獣電戦隊キョウリュウジャー』（2013年）主演／竜星涼
・『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014年）主演／志尊淳
◆特撮作品でなぜか主役じゃなかった俳優たち
その一方、吉沢さんや横浜さんのように、出世作の特撮作品では主演しておらず、主人公の仲間のヒーローを演じていたケースも少なくないのです。
仮面ライダーシリーズなら次のような俳優が挙げられます。
・『仮面ライダーアギト』（2001年）仲間ヒーロー／要潤
・『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）仲間ヒーロー／吉沢亮
・『仮面ライダー鎧武（ガイム）』（2013年）仲間ヒーロー／高杉真宙
・『仮面ライダーゴースト』（2015年）仲間ヒーロー／磯村勇斗
・『仮面ライダービルド』（2017年）仲間ヒーロー／赤楚衛二
・『仮面ライダーゼロワン』（2019年）仲間ヒーロー／井桁弘恵
スーパー戦隊シリーズなら次のような俳優たち。
・『超力戦隊オーレンジャー』（1995年）仲間ヒーロー／さとう珠緒
・『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001年）仲間ヒーロー／酒井一圭
・『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001年）仲間ヒーロー／玉山鉄二
・『海賊戦隊ゴーカイジャー』（2011年）仲間ヒーロー／山田裕貴
・『獣電戦隊キョウリュウジャー』（2013年）仲間ヒーロー／飯豊まりえ
・『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014年）仲間ヒーロー／横浜流星
◆ドラマや映画に引っ張りだこになっている
『国宝』コンビの吉沢亮さんは2021年の大河ドラマ『青天を衝け』（NHK）、横浜流星さんは今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）に主演しており、国民的俳優に駆け上がっているのはご存知のとおり。
