¡ÚMETAL BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥í¥ï¥ó¡Û 5·î23Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§33,000±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤ò5·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥í¥ï¥ó ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñー¡×¤òMETAL BUILD¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜÍè¤Î¡Ö