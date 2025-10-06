²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¥¿¥¤Ä¹´üÂÚºß¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ²ÈÂ²²ñ°÷¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¥¿¥¤¤ÎÄ¹´üÂÚºß¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²ÈÂ²²ñ°÷¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂç100Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¡§°ìÎ§50Ëü¥Ð¡¼¥Ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î26Æü
¾ò·ï¡§¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ë¿½ÀÁ
ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¡§¥×¥é¥Á¥Ê¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¿¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î²ÈÂ²²ñ°÷
¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°)¤¬¡¢¥¿¥¤Ä¹´üÂÚºß¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤¹¤ë¥¿¥¤Ä¹´üÂÚºß¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î²ÈÂ²¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°ìÎ§50Ëü¥Ð¡¼¥Ä¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²²ñ°÷¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¸ÂÄê¤ÇºÇÂç100Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²²ñ°÷¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î³µÍ×
2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²ÈÂ²²ñ°÷ÈñÍÑ¤¬¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê100Ëü¡Á200Ëü¥Ð¡¼¥Ä¤Î¤È¤³¤í¡¢°ìÎ§50Ëü¥Ð¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ëÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤äÄ¹´üÂÚºß¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é´üÈñÍÑ¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤Ä¹´üÂÚºß¥Ó¥¶¤Î¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤È¤Ï
¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£Ä¾±Ä¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥¤Ä¹´üÂÚºß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
2003Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢5Ç¯¤«¤éºÇÄ¹20Ç¯¤Î¥¿¥¤ÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤¬È¯µë¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æþ½Ð¹ñ»þ¤ÎVIPÂÔ¶ø¤ä¥¿¥¤¹ñÆâ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¸ÂÄê¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
2025Ç¯7·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÆþ²ñ¿½ÀÁ¤·¡¢¤½¤Î¸åÆþ²ñ¤¬´°Î»¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇÂç100Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æþ²ñ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ·ô¤Î¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡¢ÂåÍýÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼ÃêÁª
¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ÊÃêÁª¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Áí³Û17.5Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²²ñ°÷¤ÎÈñÍÑ¤¬ÂçÉý¤Ë³ä°ú¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¾¦ÉÊ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò²ÈÂ²¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ²ÈÂ²²ñ°÷¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
