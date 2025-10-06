¸¶±Ñè½²Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤Þ¤¹¡¡
£¶·î¤Ë³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥Ä¥¢ー¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½÷»Ò¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈô¤Ö¤·¡¢¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¥Ä¥¢ー¥×¥í¤«¤é¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÂ¼¹á¿¥¥³ー¥Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
Èôµ÷Î¥¤äÊý¸þÀ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤â¹â¤¤¸¶±Ñè½²Ö¤Ï¡È´Ý¤á¤¿ÇØÃæ¡É¤È¡È±¦Â¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¤ÇÈô¤Ð¤¹¡ª
²¼È¾¿È¤ÎÀè¹Ô¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ò¤²¤ë¡ª
Èô¤Ð¤·²°¤Î¸¶Áª¼ê¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÎ¤Î±¦Â¦¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£❻¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤Ã¤ÆÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Üー¥ë¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï²¼È¾¿ÈÀè¹Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£²¼È¾¿È¼çÂÎ¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤â¸þ¾å¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤È±¦¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÌÌ¤ò¤½¤í¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸¶Áª¼ê¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê❶¡Ë¤«¤é¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤ÇÇØÃæ¤Ë´Ý¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢È¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´Ý¤Þ¤ê¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¥ー¥×¤¹¤ë¤È¡¢¹ø¤¬²óÅ¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤ÇÈ¿¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Ë¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÃÙ¤é¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤â£Ï£Ë¡£½Å¤¤Êª¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÂÎ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤è¤ê¤â´Ý¤á¤Æ°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶±Ñè½²Ö
¡ü¤Ï¤é¡¦¤¨¤ê¤«¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£173cm¡£6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¤Î¥¢ー¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï5°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¡£19Ç¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï4°Ì¤È½÷»Ò¥×¥í³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡£ÆüËÜÄÌ±¿½êÂ°¡£
²òÀâ¡áÃæÂ¼¹á¿¥
¡ü¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤«¤ª¤ê¡¿1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£15Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥Ä¥¢ー¶¥µ»¤«¤éÅ±Âà¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¢¤ëEAST GOLF SCHOOL¤Ç¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢ÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢¹â¶¶½ß»Ê