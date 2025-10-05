¥¹¥º¥¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ë¡ÈÌä¹ç¤»¡É»¦Åþ!? Á´Ä¹4.2m¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ËÄ¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¹âÀÇ½4WD¡×ÅëºÜ¡ª ¿·¤¿¤Ê¡ÈÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¡É¡Ö¥¤¡¼¥Ó¥¿¡¼¥é¡×ÅÐ¾ì¤ÇÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤ò¼Â»ÜÃæ
¡¡2025Ç¯9·î16Æü¡¢¥¹¥º¥¤ÏÅÅÆ°SUV¡ÖeVITARA¡Êe¥Ó¥¿¡¼¥é¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿··¿ÅÅÆ°SUV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê60Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥º¥¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¼ÖÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëe ¥Ó¥¿¡¼¥é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î16Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿e ¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Î¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖEmotional Versatile Cruiser¡×¤ò·Ç¤²¡¢BEVÀìÍÑ¤Ë¿·³«È¯¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHEARTECT-e¡Ê¥Ï¡¼¥Æ¥¯¥Èe¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4275mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1640mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2700mm¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁíÅÅÎÏÎÌ¤Ï49kWh¤È61kWh¤Î2¼ïÎà¡£61kWhÈÇ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÀÑ¤ó¤À4WD¥â¥Ç¥ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¤â3¼ïÎà¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖX¡×¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ106kW¡ÊÌó144ÇÏÎÏ¡Ë¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯193Nm¡¢Ãæµé¤Î¡ÖZ 2WD¡×¤Ï128kW¡ÊÌó174ÇÏÎÏ¡Ë¡¦193Nm¡¢ºÇ¾åµé¤Î¡ÖZ 4WD¡×¤Ï135kW¡ÊÌó814ÇÏÎÏ¡Ë¡¦307Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡ÊWLTC¥â¡¼¥ÉÁö¹Ô¡Ë¤Ï¡¢X¤¬433k£í¡¢Z 2WD¤¬520km¡¢Z 4WD¤¬472km¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï399Ëü3000±ß¤«¤é492Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅÅÆ°SUV¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¿ôÇÉ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£9·î²¼½Ü¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅÅÆ°SUV¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤ÁÁá¤¯¼Â¼Ö¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¼Â¼Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÈ¿¶Á¤Ï¾å¡¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¼Ö¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ø¥¹¥º¥¤ÎSUV¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤·¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡e ¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿ÊÊä½õ¶â¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¼Ö¤Ç¡¢Á´µ¡¼ï87Ëü±ß¤ÎÊä½õ¸òÉÕ¶â³Û¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤¹¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢2025Ç¯1·î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¡ÖBharat Mobility Global Expo 2025¡×¤Ç¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î¤ËÀè¹Ô¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ïe ¥Ó¥¿¡¼¥é¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ðÊó¤òÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤ËÃÊ³¬¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤Ï²Æì¤Þ¤Ç¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¤È¤·¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÆü¤Î¤ßÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿Æü¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯ÇäÁ°¤Î¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Î¼Â¼Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£