µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬·Ù¾â¡Ö¿ÊÏ©¤Ð¤é¤Ä¤¤Ç¾åÎ¦¥ê¥¹¥¯¤â¡ÄÂæÉ÷22¹æ¤ÏÍ½Êó±ßÂç¡×ºÇ¿·Ê¬ÀÏ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡Ø¡ÚÂæÉ÷22¹æ¡Û¾®³Þ¸¶¤Ï¶¯É÷¡¦¹âÇÈÃí°Õ 9Æü°Ê¹ß¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¤Î¶²¤ì¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Èº£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¾®³Þ¸¶½ôÅç¤¬É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÏÇÈÏ²¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¡Ö¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀªÎÏ¤â¶¯¤¤¤Þ¤ÞÀÜ¶á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£Ç¯¶þ»Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜ¶á³¤¤ÏÈó¾ï¤Ë³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÀÜ¶á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀªÎÏ°Ý»ý¤ÎÇØ·Ê¤âÃúÇ«¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
5Æü15»þ¸½ºß¤Î¼Â¶·ÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÃæ¿´µ¤°µ1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®18¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢ÉãÅç¤ÎÆî¤ª¤è¤½260¥¥íÃÏÅÀ¤òÀ¾¤Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¹ÔÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö7Æü²ÐÍË¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¡¢9Æü¤Ë¤ÏËÌ´ó¤ê¤Ø¡¢10Æüº¢¤Ë¤ÏÅìËÌÅì¤Ø¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüËÜÆî´ß¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¸½¾õ¤ÎÍ½Â¬¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢À¾¤Ë¿Ê¤ó¤À¸å¤ËËÌÅì´ó¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¯¡¢²Æì¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤Ç¶Ê¤¬¤ë¥³ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÍ½Êó±ß¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡¢¿ÊÏ©Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¯°ÍÁ³·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
6Æü°Ê¹ß¤ÏÉãÅç¡¦¾®³Þ¸¶½ôÅç¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿4¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹âÇÈ¤ä¡¢¶¯É÷¡¦·ã¤·¤¤±«¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÇÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â½½Ê¬¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö9Æü°Ê¹ß¤ÏÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é´ØÅìÆîÉô¤Ê¤É¤Ë¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤ä¹âÇÈºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òµá¤á¤¿¡£
µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥¹¤¬¤À¤¤¤ÖÀ¾´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï²Æì¡¦±âÈþ¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ø¤Î°ÆÆâ¤â¹Ô¤¤Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
