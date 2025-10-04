あなたの隣の ママ友 が「クラッシャー」だったら？

仲良しだと思っていたママ友の笑顔。その裏に、自分を陥れ、人間関係を破壊するための冷たい計算が隠されていたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、まさに「クラッシャー」と呼ぶべきママ友の巧妙な嘘によって、いつの間にか“悪者”に仕立て上げられてしまうサツキのお話です。

楽しみなはずの卒業アルバムがクラッシャーの餌食に…

同じマンションに住み、子どもも同じ保育園に通うサツキ、真由子、純子の3人は、仲良しのママ友グループ。共同作業であるアルバム制作は、こうしてクラッシャーの最初の標的となったのです。

卒園アルバム制作を掻き回す ママ友

数日後、サツキは他のママ友から信じがたい噂を耳にします。「サツキのせいで皆が困ってる」自分を被害者に、そしてターゲットを悪者に仕立て上げる…これぞ、クラッシャーの常套手段。仲良しだと思っていた純子が、裏で卒園アルバム制作を掻き回し、人間関係を破壊していくのです。

コメント欄から見える“本音”

このエピソードに、読者からはたくさんの共感と、登場人物に対する厳しい意見が寄せられました。特に、平気で嘘をつき、他人を陥れる純子の「クラッシャー」としての言動に、この先の波乱の展開を予測する声が目立ちます。

まさに、コミュニティを破壊する「クラッシャー」の特徴そのものですね。読者の皆さんは、純子の手口をすでに見抜いているようです。「泣き落としに出る」という予測は、この先の展開を暗示しているかのよう…。ターゲットをじわじわと追い詰めていくそのやり方に、多くの読者が既視感と恐怖を感じています。



・他人にやってもらう前提で自己主張する真由子も悪い

・サツキさん、どうかめげずに頑張れ。



その態度で波風が立ってしまった純子のフォローに奔走するサツキをよそに、サツキを孤立させる噂を純子…孤立無援のサツキに送られる「頑張れ」というエールは、負けないでほしいという読者の気持ちの現れではないでしょうか。

その後サツキは身に覚えのない噂を流され、一瞬にして孤立の淵に立たされます。 笑顔の裏に隠された純子の真意とは…？卒園アルバムの制作の行方は…？