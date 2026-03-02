性格や気質は人それぞれ。それは大人も子どもも当てはまるものです。しかしなかには「この子どもは家でどんなふうに育てられているんだろう」「この子とわが子は合わないな」と思うときもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、お子さんの交友関係にまつわる質問が寄せられました。『子どもの友人関係で嫌いな子っている？大人げないとか、そういう意見はなしで。親目線で見ていてどうしても好きになれない子