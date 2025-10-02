¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬ÃÇ¸À ¡ÖSBI¾Ú·ô¤Ï¤ª¶â¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¡È¤É¤¨¤é¤¤¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥óÏ¢È¯Ãæ¡ª¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSBI¾Ú·ô¤Ç10Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬£²¤Ä¤âÍè¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬2023Ç¯10·î¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤òÂ¿¿ô²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Çµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢SBI¾Ú·ô¤ä¤½¤ÎÂ¾¶ä¹Ô¤ÎºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾õ¶·¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤ÎºÇÂç10Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤ë2Âç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤â10·î1Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÀÑÎ©¤äÇãÉÕ¤ò¾ò·ïÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃ£À®¾ò·ï¤äÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤âºÙ¤«¤¯ÅÁ¼ø¡£¡ÖSBI¾Ú·ô¤Ç¼è°ú²ÄÇ½¤ÊÁ´¤Æ¤Î¹ñÆâ¸øÊç³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤¬ÂÐ¾Ý¡×¡ÖºÇÂç¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨4ÇÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ª´ó¤ê¾ðÊó¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥°¤äS&P500¤Ê¤É¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤âÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÂÎã¤â¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤Æ¤âÁí³Û¿ôÉ´Ëü±ßÊ¬¤Î»³Ê¬¤±¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õ³°¤ÊÁÀ¤¤ÌÜ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢FX°Æ·ï¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°Æ·ï¤âµ´´Ý¤µ¤ó¤é¤·¤¯¹ª¤ß¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¡Ú¹À¥ÄÌ¾¦¡Û°Æ·ï¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î¥Ý¥¤³è¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾åµé¼Ô¸þ¤±¡É¤À¤±¤É¡È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍÍø¡É¤Î´Å¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ä¤êÊý¤âÊÌÆ°²è¤ò°ÆÆâ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤Èæ³Ó¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Â¾¤Ë¤âAU¼«Ê¬¶ä¹Ô¤ä½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿åÊæ¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤ÇÅ°ÄìÌÖÍå¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÍî¤Á¤Æ¤ë¤ª¶â¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È¤É¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¡¢100±ß¤ä600±ß¤Î¾®¤µ¤ÊÆÃÅµ¤â¡È¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¸å²¡¤·¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤È¤«»È¤¦¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤»ー¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤ÏÉáÄÌ¤Ë³«Àß¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÉý¹¤¤ÁØ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï·èºÑ·Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·Ï¤Î10·î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÍ½¹ð¡£¡Ö¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ÇÆ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤Þ¤ºµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤ÎºÇÂç10Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤ë2Âç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤â10·î1Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÀÑÎ©¤äÇãÉÕ¤ò¾ò·ïÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃ£À®¾ò·ï¤äÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤âºÙ¤«¤¯ÅÁ¼ø¡£¡ÖSBI¾Ú·ô¤Ç¼è°ú²ÄÇ½¤ÊÁ´¤Æ¤Î¹ñÆâ¸øÊç³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤¬ÂÐ¾Ý¡×¡ÖºÇÂç¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨4ÇÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ª´ó¤ê¾ðÊó¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥°¤äS&P500¤Ê¤É¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤âÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÂÎã¤â¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤Æ¤âÁí³Û¿ôÉ´Ëü±ßÊ¬¤Î»³Ê¬¤±¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õ³°¤ÊÁÀ¤¤ÌÜ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢FX°Æ·ï¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°Æ·ï¤âµ´´Ý¤µ¤ó¤é¤·¤¯¹ª¤ß¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¡Ú¹À¥ÄÌ¾¦¡Û°Æ·ï¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î¥Ý¥¤³è¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾åµé¼Ô¸þ¤±¡É¤À¤±¤É¡È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍÍø¡É¤Î´Å¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ä¤êÊý¤âÊÌÆ°²è¤ò°ÆÆâ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤Èæ³Ó¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Â¾¤Ë¤âAU¼«Ê¬¶ä¹Ô¤ä½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿åÊæ¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤ÇÅ°ÄìÌÖÍå¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÍî¤Á¤Æ¤ë¤ª¶â¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È¤É¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¡¢100±ß¤ä600±ß¤Î¾®¤µ¤ÊÆÃÅµ¤â¡È¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¸å²¡¤·¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤È¤«»È¤¦¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤»ー¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤ÏÉáÄÌ¤Ë³«Àß¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÉý¹¤¤ÁØ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï·èºÑ·Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·Ï¤Î10·î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÍ½¹ð¡£¡Ö¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ÇÆ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
10·î¡Ø»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¦V¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ªÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£¹Áª
µ´´ÝÀ¬Ìé¡¢¡ÖÇ¯¼ý1000Ëü°Ê¾å¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¥«ー¥É¡×¤ÈÃÇ¸À¡ªVisa Infinite¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
¥Ý¥¤³èYouTuber¡¦µ´´ÝÀ¬Ìé¤¬»ØÆî¡ª¡Ö¸Ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ªÆÀ°Æ·ï¡õºÇ¿·¥«ー¥É»ö¾ð¤ËÇ÷¤ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£