東京ディズニーシーでは2025年11月4日より「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズ、スーベニア付きメニューを販売！

今回は、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」期間に登場するスペシャルグッズを紹介します。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」スペシャルグッズ

発売日：2025年11月4日(火)

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

※「ぬいぐるみバッジ」は当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。販売状況によっては、東京ディズニーシー内の店舗で販売を行う場合があります。最新情報は東京ディズニーリゾート・アプリにて確認ください

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーシーにて、2025年11月4日より期間限定で、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」を開催！

「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」は、雪が降った日にみんなで雪だるまを作って遊ぶなかで、”雪の日のひみつ”に気づく心温まるストーリーがテーマです。

目を閉じると聞こえてくる風の音や枝から雪が落ちる音など、普段は気がつかない幸せな瞬間が、あたたかみのあるデザインで表現されています。

そんな「ダッフィー」たちの世界観がたっぷり詰まったグッズを紹介します！

ぬいぐるみコスチューム（ダッフィー）

価格：5,600円

「ダッフィー」にぴったりなぬいぐるみコスチューム。

冬にぴったりな、もこもこしたあたたかそうなコスチュームです。

ぬいぐるみコスチューム（クッキー・アン）

価格：5,600円

「クッキー・アン」にぴったりな、ピンクを基調にしたコスチューム。

耳に装着できる、大きなリボンもセットになっています。

ぬいぐるみコスチューム（オル・メル）

価格：5,600円

音楽が大好きな「オル・メル」らしいぬいぐるみコスチューム。

雪だるまをあしらったフードや音符をのせたミトンもセットになってます。

ぬいぐるみコスチューム（リーナ・ベル）

価格：5,600円

謎解きが得意な「リーナ・ベル」のための、おしゃれなぬいぐるみコスチューム。

淡い色合いとマフラーが冬らしさを演出します。

ぬいぐるみバッジ（ダッフィー）

価格：2,700円

冬の装いをした「ダッフィー」のぬいぐるみバッジ。

バッグやコートにつけて、いつでも一緒にお出かけできます。

ぬいぐるみバッジ（クッキー・アン）

価格：2,700円

冬にぴったりな、もこもこしたあたたかそうなコスチュームを着た「クッキー・アン」のぬいぐるみバッジ。

冬のコーディネートのアクセントにもぴったりです。

ぬいぐるみバッジ（オル・メル）

価格：2,700円

カラフルなコスチュームが印象的な「オル・メル」のぬいぐるみバッジ。

ふんわりとした素材で仕上げられた帽子もポイントです。

ぬいぐるみバッジ（リーナ・ベル）

価格：2,700円

冬服に身を包んだ「リーナ・ベル」のぬいぐるみバッジ。

お友だちとおそろいで身に付けるのもおすすめです。

ぬいぐるみチャーム（ダッフィー）

価格：2,300円

「ダッフィー」をイメージした、コロンとかわいい雪だるまのぬいぐるみチャーム。

もこもことした冬ならではの装いのぬいぐるみチャームと一緒にウィンターシーズンが楽しめます。

ぬいぐるみチャーム（シェリーメイ）

価格：2,300円

「シェリーメイ」をイメージしたぬいぐるみチャーム。

中央にポンポンをあしらったコスチュームとリボンがポイントです。

ぬいぐるみチャーム（ジェラトーニ）

価格：2,300円

グリーンのマフラーをつけた「ジェラトーニ」をイメージしたぬいぐるみチャーム。

ポンポンをあしらったグレーのベレー帽もおしゃれです。

ぬいぐるみチャーム（ステラ・ルー）

価格：2,300円

「ステラ・ルー」をイメージした、ラベンダーカラーが素敵なぬいぐるみチャーム。

チャームポイントである長い耳もしっかり再現されています。

ぬいぐるみチャーム（クッキー・アン）

価格：2,300円

「クッキー・アン」をイメージしたぬいぐるみチャームもラインナップ。

耳に付けたカラフルなリボンもおしゃれです。

ぬいぐるみチャーム（オル・メル）

価格：2,300円

「オル・メル」をイメージしたぬいぐるみチャーム。

両側にポンポンをあしらった帽子とボーダー柄のマフラースタイルで登場します。

ぬいぐるみチャーム（リーナ・ベル）

価格：2,300円

「リーナ・ベル」をイメージしたぬいぐるみチャーム。

刺繍があしらわれたコスチュームも注目ポイントです。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,900円

「ダッフィー」をイメージした雪だるまのくっつきぬいぐるみ。

肩にのせて、一緒にウィンターシーズンを楽しめます。

パッチン

価格：1,400円

「ダッフィー」をイメージした、かわいいパッチン。

洋服やバッグに付けて、コーディネートのアクセントとして楽しめます。

ぬいぐるみ

価格：6,500円

「オル・メル」と雪だるまがセットになったぬいぐるみ。

マフラーでくるりと巻かれた姿がとってもキュート☆

マフラー（オル・メル）

価格：4,300円

「オル・メル」のぬいぐるみが付いたマフラー。

首に巻くと「オル・メル」がちょこんとお顔を出し、防寒とおしゃれを両立できます。

ブランケット（リーナ・ベル）

価格：6,600円

「リーナ・ベル」のリュックサックに収納できる便利なブランケット。

リュックとして背負えば、「リーナ・ベル」と一緒にお出かけしている気分を楽しめます。

ショルダーバッグ

価格：3,500円

「ダッフィー」をイメージした雪だるまのショルダーバッグ。

ふわふわなさわりごこちに仕上げられた、パークやウィンターシーズンのおでかけにぴったりなグッズです。

トートバッグ

価格：4,800円

冬にぴったりな、もこもこしたあたたかそうなコスチューム姿の「ダッフィー」たちがデザインされたトートバッグ。

雪のように白いふわふわしたトートバッグは、とってもキュートで冬のおでかけにぴったりです。

ポーチ

価格：2,800円

中央にデザインされた「クッキー・アン」が存在感抜群なポーチ。

「ダッフィー」たちを総柄でプリントした内生地もポイントです。

価格：2,500円

雪のように白いふわふわしたストラップが冬らしいスマートフォンアクセサリー。

中央のチャームには「ダッフィー」たちのお顔がデザインされています。

ステンレスボトル

価格：3,900円

ウィンターシーズンのお家時間やおでかけにぴったりなステンレスボトル。

「ダッフィー」たちが描かれた優しい色合いのデザインに癒やされます。

ミニタオルセット

価格：2,700円

「ダッフィー＆フレンズ」のお顔がデザインされたミニタオルのセット。

毎日使うたびに楽しい気持ちになれそうな、お土産にぴったりのグッズです。

ポストカード&シール

価格：850円

「シークレット・オブ・スノーウィーデイ」のストーリーが書かれているカードが付いたシールセット。

丸いシールは、別売りの20周年ぬいぐるみチャームのケースにぴったりです。

メモセット

価格：1,200円

異なるデザインが楽しめるメモ3個セット。

学校やオフィスでの書置きにもぴったりです。

ショッピングバッグ

価格：1,000円

お土産やグッズをまとめるのに便利なショッピングバッグ。

たくさんのグッズを購入した際にも安心です。

チャーム／チャームセット

価格：単品 1,300円(ランダム封入)、チャームセット 9,100円

ダッフィー＆フレンズをイメージした雪だるまのチャーム。

それぞれ今回の雪だるまをイメージした色のスコップがついた、遊び心のあるチャームです。

全種類そろうコンプリートセットも販売されます。

チョコレート

価格：1,500円

「ダッフィー」たちがデザインされたかわいい缶に入ったチョコレート。

缶の中にミルク味のチョコレートが12個入っています。

パウンドケーキ

価格：1,700円

パウンドケーキ5個を缶の中に入れたお菓子。

いちごのやさしい甘さがティータイムのお供にぴったりです。

ぬいぐるみコスチューム（ダッフィー／クリスマス）

価格：2,000円

販売期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)

「ダッフィー」のぬいぐるみに着せられる、サンタ帽とケープのセット。

あっという間にクリスマスらしい装いになり、ホリデーシーズンを一緒に楽しめます。

クリスマスツリー（リーナ・ベル）

価格：6,800円

販売期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)

サンタ帽をかぶった「リーナ・ベル」と優しい色合いの装飾が付いているクリスマスツリー。

お部屋に飾るだけで、クリスマスの雰囲気が盛り上がります。

ぬいぐるみ（オル・メル）

価格：16,000円

白いニット帽とマフラーを身につけた「オル・メル」の大きなぬいぐるみ。

ぎゅっと抱きしめると気持ちがあたたかくなりそう☆

心あたたまるストーリーがテーマの「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」 冬のパークをさらに楽しくしてくれるグッズが盛りだくさん。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」スペシャルグッズの紹介でした☆

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」まとめ 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」まとめ 続きを見る

© Disney

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウィンターシーズンにぴったり！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」 appeared first on Dtimes.