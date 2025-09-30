¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºMIZYU ³¤³°³èÆ°¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡È¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡É!?¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
7·î¤ËÄï¤È10¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª ÀÊ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸å¤í¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤·¤¿¤È¤¤Ï2¿Í¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4¿Í¤¬¸å¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶·ã¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï10·î¤Î±Ñ¸¡¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô¤òÈñ¤ä¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê17ºÐ¡Ë
¡ã¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
MIZYU¡§°Î¤¤¡ª
SUZUKA¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Í¡£ËëÄ¥¤Ï¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤â±ó¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
MIZYU¡§Äï¤¯¤ó¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Í¡£
KANON¡§±Ñ¸¡¡¢²û¤«¤·¤¤¤Í¤¨¡£
MIZYU¡§±Ñ¸¡¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¡©
KANON¡§Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© µ²±¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤Ç¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£
RIN¡§²¿µé¡¢¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¤è¤Í¡£
KANON¡§¾®³ØÀ¸¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ±Ñ¸¡¤Ã¤Æ¡£
RIN¡§³Î¤«¤Ë¡£
KANON¡§Ãæ³Ø¤«¤Ê¡© ¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢»ä¡£
MIZYU¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡£
KANON¡§4µé¤È¤«3µé¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤±¡©
RIN¡§Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤È¤«¤Ë¡¢½à£²µé¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
MIZYU¡§³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç³Ê¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°Î¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈMIZYU¤µ¤ó¡¢±Ñ¸ì¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MIZYU¡§You are the best¡ª You can do it¡ª You are so beautiful¡ªYou and I are connecting everyday¡ª¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤ÏËèÆü¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡Ë
SUZUKA¡§¤À¤¤¤Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£
MIZYU¡§±Ñ¸¡¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
SUZUKA¡§¤Ç¤â¡¢³¤³°¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MIZYU¡§¤Ï¤¤¡ª ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢2¥õ·îÈ¾½»¤ó¤Ç¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£
SUZUKA¡§¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MIZYU¡§¡ÖThis bread one peace please¡©¡Ê¤³¤Î¥Ñ¥ó1ÀÚ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤Û¤ó¤È¤ËÃý¤ì¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡©
SUZUKA ¡¦KANON¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Á¡ª
番組概要
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËKANON¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢MIZYU¡Ë
番組概要
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624