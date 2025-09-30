この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「マーケターを内製化するために必要な3つの要素をご紹介します！」をテーマに、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、インハウス化（内製化）の課題と解決策について分かりやすく語った。動画冒頭、有馬氏は「インハウスってすごい大変じゃん？」と率直に切り出し、日本でもマーケティングの内製化が不可欠なトレンドになりつつある背景を説明。一方で「内製化しようと思っても“内製化しましょう”だけじゃ絶対に進まない」と、その難しさを強調した。



有馬氏は、内製化成功に重要な“3つの要素”を徹底解説。1つ目は「マーケティングに対する専門知識」。しかし「ほとんどの企業がこの1つ目しか押さえていない。だから失敗する」と断言。外部の知見を持つ人を一人連れてくるだけでは「その1人に依存するだけで、マーケティングチームとして本当の内製化は進まない」と語り、専門知識以上の仕組み作りが不可欠だと説いた。



2つ目のポイントは「マーケティング人材を複数育てるための採用・育成スキーム」。有馬氏は「人材の平均勤続年数は3年。マーケターの採用と育成の仕組みがなければ、すぐに外部依存に逆戻り」と厳しく指摘し、常に未経験者を育てられる体制の重要性を力説。「どれだけ優秀な人を採用しても、仕組みがなければ組織は回らない」と強調した。



そして3つ目は「内部施策を担える人材とナレッジ」。有馬氏によれば、「今マーケティングの主流は外部施策（広告運用など）だが、もはや差別化にはならない」と警鐘を鳴らす。「リピート率が3倍上がるのは、内部施策にしっかり注力しているから」とし、商品の設計や顧客体験を組織として改善できる知見こそ、これからのマーケ部隊に必須だとした。



こうした課題の処方箋として、有馬氏はデジタルアスリートが新たに提供する「御社のウェブチーム」サービスを紹介。「マーケティング人材の採用から、育成、実務、評価、さらに実際のマーケ業務までワンストップで支援する。人材がいない、育てられない、レベルが合わない──これら全て解決します」と宣言。「プロ人材と御社の社員が協力し、内製化の実現と成果創出を保証するのが“競争型マーケティング支援”」と強みをアピールした。



動画の最後には、「専門知識・採用育成スキーム・内部施策――この3点を押さえればインハウス化は必ず成功する」と締めくくり、「本気で内製化したい企業はぜひ相談してほしい」と視聴者への行動を促した。