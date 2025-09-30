キャピタル・アセット・プランニング<3965.T>が反発している。２９日の取引終了後、２５年９月期連結業績予想について、売上高を８７億８０００万円（前期比１８．１％増）へ、営業利益を４億５０００万円から５億２５００万円（同７６．８％増）へ、純利益を２億８５００万円から３億５５００万円（同２．３倍）へ上方修正したことが好感されている。



生命保険会社からの顧客管理システムの再構築、法人向けペーパーレス申込システムや代理店向け設計書・申込書システムなどの受注が下期に好調だったことが要因。また、証券会社に対してＩＦＡ向け投資商品発注サポートシステムの開発を行ったことや、メガバンググループ向けに新ＮＩＳＡ対応のゴールベースマネジメントシステムを投入したことなど、受託開発分野の売り上げが増加することも寄与する。



出所：MINKABU PRESS