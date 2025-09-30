今までの条件が「甘すぎた」…相次ぐ【プライオリティパスの改悪】解約者も続出か

相次ぐプライオリティパスの改悪

空港のラウンジといえば、ビジネスクラス以上の搭乗客や各航空会社の上級マイレージ会員向けのラウンジ、対象のゴールド以上のクレジットカードユーザー向けのカードラウンジなどがあるが、これらとは別に世界中の空港ラウンジが利用できるサービスが存在する。それがプライオリティパスだ。

ロンドンに本社を置き、サービスを開始したのは1992年。最初は利用可能なラウンジの数はわずか49ヶ所だったが年々規模を拡大し、現在は世界145以上の国や地域、1700ヶ所以上のラウンジなどの空港施設に対応。このうち日本国内には32ヵ所（※25年9月下旬現在）あり、飲食店などラウンジ以外の施設が半数を占める。

そんなプライオリティパスはそれ単独での入会申し込みも可能だが、無制限で利用できるプレステージ会員の年会費は469ドル（約7万円）と高額。そのため、実際にはゴールド、またはプラチナ以上の一部クレジットカードの付帯サービスとして申し込むケースが圧倒的に多い。直接申し込むより年会費も安く、初年度無料の特典が付く場合も多いからだ。

ところが、1年ほど前からプライオリティパスの“改悪”が相次いでいる。

例えば、三菱UFJニコスおよびフランチャイジー各社のプラチナカードから加入していた同パスの所有者は24年10月1日から、JCBザ・クラスのプラチナ、ゴールド ザ プレミア経由のメンバーは同月31日からラウンジ以外の施設の利用が不可になった。

さらに25年1月1日からは楽天プレミアムカード付帯の会員の無料利用回数が無制限から年間5回に大幅スケールダウン。6回目以降は利用毎に35ドル（約5200円）を請求されることに。

6月1日からは全利用者を対象に、これまで出発日・到着日の営業時間内に利用できた成田空港内の提携飲食店が出発3時間以内に縮小。しかも、8月1日からは同様の措置を成田以外の国内の各空港でも実施している。

プライオリティパス側からの説明はない

特に羽田空港第3ターミナル直結の羽田エアポートガーデン内にあるビュッフェレストラン『オールデイダイニング・グランドエール』は、毎日オープン前に行列ができるプライオリティパスユーザー御用達の店として有名。何度か利用したことがあるが、条件変更後は明らかに客足が減っているように見える。

そして、これまで利用無制限だったセゾンゴールド系のアメリカン・エキスプレス（アメックス）の6種類のカードは、12月1日以降に無制限だったそれまでのプレステージ会員から3段階あるうちのもっとも下のスタンダード会員にランクダウン。

パスの年会費1万1000円は今後無料になるが、利用のたびに1回35ドル（約5200円）の支払いが必要となってしまう。そのため、対象の各カードの付帯でプライオリティパスを所有するメリットが薄れ、いずれも発表後にはSNS上などで解約を示唆、報告する投稿が続出した。

変更を発表しただけで、そこに至った理由についてプライオリティパス側からの説明はない。そのため、あくまで推察に過ぎないが利用者が同社の想定を大きく上回ったことで採算に見合わず、サービスの見直しを図った可能性が高い。

ちなみにマイコムボス株式会社が24年に実施した『航空会社の利用に関する調査』によると、飛行機を年間10回以上利用する人の割合は8.7％。でも、プライオリティパスの会員の中には数十回以上など利用頻度がさらに多いヘビーユーザーが含まれている。ゆえに条件変更でクレジットカード付帯会員のハードルを上げても不思議ではなく、むしろ今までの条件が甘すぎたと見ることもできるわけだ。

筆者自身も搭乗回数の割に使いこなしていたとは言い難いが…

かく言う私のプライオリティパスも12月からの改悪の対象となったセゾンゴールド・アメックスの付帯で作ったもの。飛行機の利用機会こそ埼玉と札幌で二拠点生活をしていることに加え、取材や旅行などで年に40〜50回あるが、利用したのはパスを作ってからの2年間で20回にも満たない。正直なところ、搭乗回数の割に使いこなしていたとは言い難い。

そもそもJAL・ANAともに上級マイレージ会員のため、両社のフライトでは航空会社のラウンジを利用していたからだ。そのため、パス対応のラウンジや飲食店を利用する機会は限定されていた。改悪されるとわかっていたら、もっと使っていたのだが……。

ただし、ラウンジ以外の施設が利用できるのは、プライオリティパスの大きな魅力だ。

続く『【プライオリティパス】相次ぐ“改悪”…やはり、最初からサービスが「過剰すぎた」だけなのか』では、改悪してもなお持つプライオリティパスの魅力と、改悪後の現状を紹介します。

