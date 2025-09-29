全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、ミャンマー料理店が10軒以上集まる『リトルヤンゴン』に軒を連ねる東京・高田馬場のミャンマー料理店『ルビー』です。

それぞれの料理がオリジナルな味わい

カレー的煮込み「ヒン」に、和え物「アトウッ」など10品ほどと、麺料理の「モヒンガー」も食べ放題。鶏のヒンはしっかり辛く、インド的。しかし、茹で玉子とトマトのヒンは、甘さも強く未体験の味だし、ナマズからスープをとるというモヒンガーは、単純なナマズ出汁ではなく、身肉を擦り溶かしたスープで、これも初の味覚。ようするに料理それぞれがオリジナルな味わいなの。

ランチビュッフェ1430円

『ルビー』のランチビュッフェは1430円

もしやミャンマー料理とは、米や麺によく合う味わいではあるが、一言では説明できない料理ではないか？聞けばミャンマーは135もの民族が住むという。それと同じで、その数だけ様々なタイプの料理が混在する、今流行りの言葉でいえば多様性の食文化の国なのかも。

［店名］『ルビー』

［住所］東京都豊島区高田3-8-5セントラルワセダ1階

［電話］03-6907-3944

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時半LO）

［休日］無休

［交通］西武新宿線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、彩り豊かなミャンマー料理の画像がご覧いただけます。

撮影・文／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

